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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

Телеграм-канал Mash стал одним из самых популярных новостников с 3 млн подписчиков

Телеграм-канал Mash стал одним из самых популярных новостников с 3 млн подписчиков

28 августа 2024, 15:59
Фото: 1MI
Количество подписчиков телеграм-канала Mash превысило три миллиона. Канал занимает одну из ведущих позиций среди самых цитируемых новостных источников, по данным «Медиалогии», и лидирует по охватам в категории «Новости и СМИ», по статистике TGstat.

Mash входит в состав медиахолдинга News Media. Пользователи полюбили канал за оперативность в освещении событий, уникальные авторские материалы и экспертные обзоры, а также за доступный стиль подачи информации.

Гендиректор News Media Максим Иксанов подчеркнул, что Mash на протяжении нескольких месяцев демонстрирует самые высокие охваты, достигая в среднем миллиона просмотров одного поста. В этом году аудитория канала увеличилась на 39%. По его словам, новые медиа играют столь же важную роль в формировании общественного мнения, как и традиционные СМИ, и все чаще классические медиаресурсы ссылаются на телеграм-каналы, получая от них достоверную информацию.

Главный редактор Mash Евгений Новиков сказал, что их подход к формированию новостной повестки позволяет читателям получить полное представление о текущих событиях в стране и мире. По его словам, они выступают в роли информационного фильтра, публикуя самые значимые новости и помогая подписчикам избежать информационного перегруза.

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