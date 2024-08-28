Телеграм-канал Mash стал одним из самых популярных новостников с 3 млн подписчиков

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Mash входит в состав медиахолдинга News Media. Пользователи полюбили канал за оперативность в освещении событий, уникальные авторские материалы и экспертные обзоры, а также за доступный стиль подачи информации.
Гендиректор News Media Максим Иксанов подчеркнул, что Mash на протяжении нескольких месяцев демонстрирует самые высокие охваты, достигая в среднем миллиона просмотров одного поста. В этом году аудитория канала увеличилась на 39%. По его словам, новые медиа играют столь же важную роль в формировании общественного мнения, как и традиционные СМИ, и все чаще классические медиаресурсы ссылаются на телеграм-каналы, получая от них достоверную информацию.
Главный редактор Mash Евгений Новиков сказал, что их подход к формированию новостной повестки позволяет читателям получить полное представление о текущих событиях в стране и мире. По его словам, они выступают в роли информационного фильтра, публикуя самые значимые новости и помогая подписчикам избежать информационного перегруза.