Телеграм-канал Mash стал одним из самых популярных новостников с 3 млн подписчиков

Гендиректор News Media Максим Иксанов подчеркнул, что Mash на протяжении нескольких месяцев демонстрирует самые высокие охваты, достигая в среднем миллиона просмотров одного поста. В этом году аудитория канала увеличилась на 39%. По его словам, новые медиа играют столь же важную роль в формировании общественного мнения, как и традиционные СМИ, и все чаще классические медиаресурсы ссылаются на телеграм-каналы, получая от них достоверную информацию.