Тайные возможности соли: 8 лайфхаков, которые помогут вам вести быт

Для этого растворите чайную ложку соли в литре холодной воды и залейте этим раствором нарезанные яблоки. Оставьте их там на несколько минут, но не более 10. После этого слейте воду и поместите яблоки в холодильник. Перед употреблением тщательно промойте их под проточной водой, чтобы удалить соленый вкус. Этот способ также эффективен для предотвращения потемнения нарезанного картофеля.