Тайные возможности соли: 8 лайфхаков, которые помогут вам вести быт

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Соль — это не только важный ингредиент в нашем рационе, но и универсальный помощник в быту. Она может помочь вам справиться с различными бытовыми задачами, начиная от уборки и заканчивая уходом за кожей.
Издание «Realsimple» рассказало о восьми практических советах, как эффективно использовать соль в повседневной жизни. Вы будете удивлены, насколько полезной может быть эта простая и доступная вещь!
Все мы знаем, как быстро нарезанные яблоки начинают темнеть на воздухе из-за окисления, вызванного контактом с кислородом. Однако соль может помочь замедлить этот процесс.
Для этого растворите чайную ложку соли в литре холодной воды и залейте этим раствором нарезанные яблоки. Оставьте их там на несколько минут, но не более 10. После этого слейте воду и поместите яблоки в холодильник. Перед употреблением тщательно промойте их под проточной водой, чтобы удалить соленый вкус. Этот способ также эффективен для предотвращения потемнения нарезанного картофеля.
Представьте, вы устраиваете вечеринку, а напитки еще теплые. Не волнуйтесь, соль придет на помощь! Возьмите высокую емкость, например, большую миску или ведро, и положите в нее кубики льда. Теперь возьмите щепотку соли и равномерно посыпьте ее на лед.
Почему соль? Она понижает температуру таяния льда, что ускоряет процесс охлаждения. Поместите вашу бутылку с напитком в эту ледяную смесь, убедившись, что она полностью покрыта льдом и солью. Затем налейте немного холодной воды так, чтобы она частично покрыла лед. Теперь дайте напитку постоять в этой смеси примерно 10-12 минут. И вуаля! Ваш напиток станет прохладным и готовым к употреблению.
Деревянные разделочные доски — отличный выбор для кухни, но они могут впитывать запахи и бактерии, если их не ухаживать правильно. Чтобы избавиться от неприятных запахов, например, после нарезки чеснока или лука, вам понадобится всего лишь выполнить эти действия.
Сначала щедро посыпьте разделочную доску солью. Затем возьмите влажную тряпку и аккуратно потрите поверхность доски вдоль волокон дерева. Соль будет действовать как естественный абразив, удаляя остатки продуктов и поглощая запахи. После этого промойте доску теплой водой с мягким мылом, тщательно смойте мыло и дайте доске полностью высохнуть перед следующим использованием.
После нарезки чеснока или лука на руках остаётся стойкий запах. Смесь соли с лимонным соком поможет избавиться от него. Потрите руки этой смесью, а затем вымойте их с мылом. Запаха не останется. Однако будьте осторожны, если на коже есть царапины, соль может вызвать жжение.
Разбившееся яйцо на кухонной поверхности может вызвать немало хлопот. Но есть простой и эффективный способ быстро и легко убрать его.
Сразу же после того, как яйцо разбилось, щедро посыпьте растекшееся содержимое солью. Соль начнет впитывать жидкость из яйца и свертывать белок, что сделает его легче собрать. Оставьте соль на яйце примерно на 20 минут. За это время соль полностью впитает жидкость и белок станет твердым.
Чтобы избежать засоров в сливной трубе, регулярно проводите профилактику с помощью соли и соды. Возьмите полстакана соли и полстакана соды, всыпьте их в сливное отверстие, затем заливте литром горячей воды.
Эта смесь поможет разрушить жиры и другие отложения, которые могут привести к засору. Оставьте раствор действовать примерно 15 минут, после чего тщательно промойте слив проточной водой. Рекомендуется проводить такую процедуру раз в неделю или две, чтобы предотвратить образование засоров.
Стеклянная посуда со временем может потерять свой первоначальный блеск из-за накопления пятен и загрязнений. Чтобы вернуть ей чистоту и сияние, приготовьте простое средство из соли и уксуса.
Смешайте треть стакана соли с двумя столовыми ложками уксуса, чтобы получилась густая паста. Нанесите эту пасту на поверхность посуды и оставьте на 20 минут, чтобы она могла размягчить и удалить загрязнения. Затем аккуратно потрите посуду мягкой губкой и тщательно ополосните чистой водой.
Темные пятна и налет от чая и кофе на чашках могут быть довольно упрямыми, но их легко удалить с помощью соли. Намочите чашку теплой водой, затем возьмите небольшое количество соли и натрите ею потемневшие участки внутри чашки. Соль будет действовать как абразив, помогая разрушить и удалить налет. После того как вы протрете чашку солью, промойте ее теплой водой и высушите.