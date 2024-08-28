Скандал с камерой в кабинете гинеколога в Уфе дошёл до Росздравнадзора

При этом уфимка подчеркнула, что при обращении в медучреждение ей действительно давали на подпись бумаги, в которых фигурировало согласие на видеосъёмку. Однако персонал больницы, по словам девушки, заверил, якобы камеры установлены лишь в коридоре.