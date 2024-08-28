Скандал с камерой в кабинете гинеколога в Уфе дошёл до Росздравнадзора

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Напомним, скандал прогремел после того, как в соцсетях появились снятые пациенткой кадры из больницы №21 Уфы. Женщина заметила под потолком закреплённое устройство видеофиксации, что крайне возмутило горожанку.
При этом уфимка подчеркнула, что при обращении в медучреждение ей действительно давали на подпись бумаги, в которых фигурировало согласие на видеосъёмку. Однако персонал больницы, по словам девушки, заверил, якобы камеры установлены лишь в коридоре.
Mkset обращался за комментарием в медучреждения, где снято видео. Главврач пояснил корреспонденту издания, что камеры руководству пришлось поставить для соблюдения мер антитеррористической безопасности. Начальник больницы также заявил, что та область кабинета, где осматривают пациентов, находится в слепой зоне камеры. При этом установлены камеры не только в кабинете гинеколога.
Как утверждают СМИ, проверку Росздравнадзор инициировал по поручению федерального Минздрава.
Mkset следит за развитием ситуации.