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Скандал с камерой в кабинете гинеколога в Уфе дошёл до Росздравнадзора

Скандал с камерой в кабинете гинеколога в Уфе дошёл до Росздравнадзора

28 августа 2024, 13:33
Фото: 1MI
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проверит уфимскую больницу, где в процедурном помещении специалиста по женскому здоровью вели видеосъёмку — сообщают федеральные СМИ.

Напомним, скандал прогремел после того, как в соцсетях появились снятые пациенткой кадры из больницы №21 Уфы. Женщина заметила под потолком закреплённое устройство видеофиксации, что крайне возмутило горожанку.

При этом уфимка подчеркнула, что при обращении в медучреждение ей действительно давали на подпись бумаги, в которых фигурировало согласие на видеосъёмку. Однако персонал больницы, по словам девушки, заверил, якобы камеры установлены лишь в коридоре.

«Все напоказ. Потом обсуждают», — уфимку возмутило видеонаблюдение у гинеколога
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Mkset обращался за комментарием в медучреждения, где снято видео. Главврач пояснил корреспонденту издания, что камеры руководству пришлось поставить для соблюдения мер антитеррористической безопасности. Начальник больницы также заявил, что та область кабинета, где осматривают пациентов, находится в слепой зоне камеры. При этом установлены камеры не только в кабинете гинеколога.

Как утверждают СМИ, проверку Росздравнадзор инициировал по поручению федерального Минздрава.

Mkset следит за развитием ситуации.

Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога
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