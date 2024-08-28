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Шакшинский мост перекроют трижды в августе

Шакшинский мост перекроют трижды в августе

28 августа 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Городские власти рекомендуют автомобилистам заранее продумывать маршруты объезда, указано в сообщении мэрии Уфы.

Шакшинский мост в Уфе в августе перекроют еще три раза. Ограничение движения общественного и частного транспорта по путепроводу запланировано в период с 28 по 30 августа 2024 года. Причина временных ограничений — продолжение капитального ремонта Шакшинского моста.

На этот раз путепровод между Шакшей и Уфой будут закрывать по ночам. Вечером в среду, 28 августа, перекрытие планируют на час — с 23:00 до 24:00. Через два часа передышки, в 02:00, мост снова перекроют еще на час. Третья серия ограничений — с 23:00 до 24:00 29 августа и с 02:00 до 03:00 30 августа. Проезд в эти периоды блокируют для всех, кроме машин экстренных служб.

Шакшинский мост закроют в Уфе
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