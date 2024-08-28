«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» на мемориале Ромазана

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
С результатом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» завершился матч уфимского хоккейного клуба против «Магнитки». Встреча состоялась в среду, 28 августа, в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Челябинской области.
Счёт открыл «юлаевец» Булат Ахсянов, во втором периоде счёт сравнял Евгений Григоенко. Ещё по шайбе завели Артём Набиев и Борис Осипович, во второй раз восстановив равенство в счёте. «СЮ» в конце концов победил по буллитам.
Ранее Mkset сообщал о том, что в состав уфимской команды вернулся 34-летний Пётр Хохряков, который до этого покинул клуб. В сети появилась информация о сумме, за которую игрок согласился снова стать «юлаевцем».