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«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» на мемориале Ромазана

«Салават Юлаев» обыграл «Магнитку» на мемориале Ромазана

28 августа 2024, 16:19
Фото: 1MI
Уфимский клуб одержал победу с тремя шайбами.

С результатом 3:2 в пользу «Салавата Юлаева» завершился матч уфимского хоккейного клуба против «Магнитки». Встреча состоялась в среду, 28 августа, в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Челябинской области.

Счёт открыл «юлаевец» Булат Ахсянов, во втором периоде счёт сравнял Евгений Григоенко. Ещё по шайбе завели Артём Набиев и Борис Осипович, во второй раз восстановив равенство в счёте. «СЮ» в конце концов победил по буллитам.

В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий
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Ранее Mkset сообщал о том, что в состав уфимской команды вернулся 34-летний Пётр Хохряков, который до этого покинул клуб. В сети появилась информация о сумме, за которую игрок согласился снова стать «юлаевцем».

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