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Пьяный «шашечник» протаранил автобус в Уфе

Пьяный «шашечник» протаранил автобус в Уфе

28 августа 2024, 19:53
Фото: соцсети
Опасный манёвр вечера среды, 28 августа, закончился для «суетолога» больницей, сообщают очевидцы.

Кадры серьёзного ДТП в микрорайоне Черниковка в Уфе публикуют в соцсетях. Со слов свидетелей аварии, водитель легковушки, судя по всему, неудачно попробовал протиснуться меж двумя автобусами по встречке.

На фото с места аварии видно, что у пассажирского автобуса выбиты стёкла. Погнулись также конструкции передней части транспортного средства. Куда серьёзнее пострадала сама легковушка, бампер которой превратился в металлическое месиво.

Со слов очевидцев, водителя увезли в больницу. Оперативные службы инцидент пока не комментировали.

Видео: соцсети
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Ранее в Уфе водитель отвлёкся на телефон и устроил аварию с двумя пострадавшими детьми.

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