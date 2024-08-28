Пьяный «шашечник» протаранил автобус в Уфе

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Кадры серьёзного ДТП в микрорайоне Черниковка в Уфе публикуют в соцсетях. Со слов свидетелей аварии, водитель легковушки, судя по всему, неудачно попробовал протиснуться меж двумя автобусами по встречке.
На фото с места аварии видно, что у пассажирского автобуса выбиты стёкла. Погнулись также конструкции передней части транспортного средства. Куда серьёзнее пострадала сама легковушка, бампер которой превратился в металлическое месиво.
Со слов очевидцев, водителя увезли в больницу. Оперативные службы инцидент пока не комментировали.