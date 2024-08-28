Осенняя обрезка крыжовника: секреты увеличения урожая на 30%

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Осенняя обрезка крыжовника — важная часть ухода за этим растением, которая существенно влияет на его здоровье и урожайность. Этот метод позволяет не только улучшить внешний вид кустов, но и повысить их продуктивность на следующий год.
Осенняя обрезка имеет множество преимуществ. Во-первых, в это время сокодвижение в растении замедляется, поэтому раны заживают быстрее. Во-вторых, удаление больных и поломанных веток до морозов помогает предотвратить распространение заболеваний по саду в следующем году.
— Осенняя стрижка кустов лучше весенней тем, что можно удалить все хворые и поломанные ветки до морозов. Так болячки по саду не разойдутся в следующем году, — делится своим опытом дачник и блогер канала «Сад и Огород».
Перед началом обрезки кустарников важно уделить внимание подготовке инструментов. Основным инструментом будет секатор, который должен быть не только острым, но и качественным, чтобы обеспечить чистые и аккуратные срезы.
Для более толстых веток потребуются садовые ножницы и пилка. Перед использованием все инструменты следует тщательно очистить от грязи и старой смолы, а затем продезинфицировать, например, раствором марганцовки или спирта. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей между растениями.
Осмотрите куст и определите его возраст. Молодые кусты, которым не исполнилось 3-4 лет, требуют минимальной обрезки, главная цель которой — формирование правильной кроны и стимуляция роста.
У взрослых кустарников старше 5 лет обрезка должна быть более радикальной с целью омоложения растения, улучшения вентиляции и освещения внутренних частей кроны, а также повышения урожайности. Важно также обратить внимание на наличие больных, поврежденных или сухих веток, которые необходимо удалить безоговорочно.
— У молодых кустов главное — правильно скелетные ветви сформировать. Оставьте 5-6 крепких побегов, равномерно расположенных вокруг центра куста, — советует дачник.
При осенней обрезке крыжовника важно соблюдать несколько правил, которые помогут сохранить здоровье растения.
— Не забывайте о чистоте: после обрезки каждого куста протирайте инструменты, особенно если работали с больным растением. Так болезни по саду не разнесете, — напоминает блогер.
После завершения обрезки необходимо правильно подготовить куст к зиме. Убираем опавшие листья и срезанные ветки, чтобы избежать распространения заболеваний. Хорошо поливаем куст, особенно если осень выдалась сухой. Это поможет растению легче перенести зимние морозы.
Следующим этапом является мульчирование приствольного круга слоем компоста, перегноя или торфа толщиной 5-7 см. Это убережет корни от промерзания и подкормит растение весной.
Для защиты куста от морозов и грызунов можно обвязать нижнюю часть лапником или специальным укрывным материалом, но не слишком плотно, чтобы куст не выпрел.
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