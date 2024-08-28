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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Осенняя обрезка крыжовника: секреты увеличения урожая на 30%

Осенняя обрезка крыжовника: секреты увеличения урожая на 30%

28 августа 2024, 11:53
Фото: 1MI
Осенняя обрезка крыжовника: секреты увеличения урожая на 30%
Правильный уход за кустами крыжовника способен значительно увеличить урожайность. Мы расскажем, как повысить плодоношение на 30%, раскрывая секреты опытных огородников.

Осенняя обрезка крыжовника — важная часть ухода за этим растением, которая существенно влияет на его здоровье и урожайность. Этот метод позволяет не только улучшить внешний вид кустов, но и повысить их продуктивность на следующий год.

Почему осенняя обрезка так важна?

Осенняя обрезка имеет множество преимуществ. Во-первых, в это время сокодвижение в растении замедляется, поэтому раны заживают быстрее. Во-вторых, удаление больных и поломанных веток до морозов помогает предотвратить распространение заболеваний по саду в следующем году.

— Осенняя стрижка кустов лучше весенней тем, что можно удалить все хворые и поломанные ветки до морозов. Так болячки по саду не разойдутся в следующем году, — делится своим опытом дачник и блогер канала «Сад и Огород».

Как подготовиться к обрезке?

Перед началом обрезки кустарников важно уделить внимание подготовке инструментов. Основным инструментом будет секатор, который должен быть не только острым, но и качественным, чтобы обеспечить чистые и аккуратные срезы.

Для более толстых веток потребуются садовые ножницы и пилка. Перед использованием все инструменты следует тщательно очистить от грязи и старой смолы, а затем продезинфицировать, например, раствором марганцовки или спирта. Это поможет предотвратить распространение болезней и вредителей между растениями.

Как подготовиться к обрезке?Как подготовиться к обрезке?
Как подготовиться к обрезке?
Фото: Изображение Midjourney

Определение возраста кустарника и его состояния

Осмотрите куст и определите его возраст. Молодые кусты, которым не исполнилось 3-4 лет, требуют минимальной обрезки, главная цель которой — формирование правильной кроны и стимуляция роста.

У взрослых кустарников старше 5 лет обрезка должна быть более радикальной с целью омоложения растения, улучшения вентиляции и освещения внутренних частей кроны, а также повышения урожайности. Важно также обратить внимание на наличие больных, поврежденных или сухих веток, которые необходимо удалить безоговорочно.

Основные этапы осенней обрезки

  1. Удаление больных и поломанных вето: начинаем срезать все больные, поломанные и сухие ветки под корень, не оставляя пеньков.
  2. Удаление старых веток: убираем старые ветки (5-6 лет и больше), которые легко узнать по темной, почти черной коре. Они уже не приносят пользы и только отнимают силы у куста.
  3. Прореживание кроны: вырезаем ветки, растущие внутрь куста, а также те, что трутся друг о дружку или перекрещиваются. Это улучшит проветривание и доступ солнца ко всем веточкам, что поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний.
  4. Формирование скелетных ветвей: у молодых кустов оставляем 5-6 крепких побегов, равномерно расположенных вокруг центра куста. Верхушки оставленных веток укорачиваем на треть для лучшего ветвления.
— У молодых кустов главное — правильно скелетные ветви сформировать. Оставьте 5-6 крепких побегов, равномерно расположенных вокруг центра куста, — советует дачник.
Основные этапы осенней обрезкиОсновные этапы осенней обрезки
Основные этапы осенней обрезки
Фото: Изображение Midjourney

Хитрости и тонкости осенней обрезки крыжовника

При осенней обрезке крыжовника важно соблюдать несколько правил, которые помогут сохранить здоровье растения.

  • Не усердствуйте слишком сильно — чрезмерная обрезка может ослабить куст перед зимой. Лучше не трогать больше трети веток за один раз. Все срезы должны быть чистыми и ровными, под углом в 45 градусов, чтобы вода на срезе не застаивалась. Большие раны шире сантиметра замазываем садовым варом или специальной замазкой.
  • Частая ошибка среди садоводов — обрезка «под пенек». Всегда оставляйте небольшой кусочек ветки (2–3 см) над почкой или местом разветвления, чтобы рана лучше заживала и оставшаяся часть ветки не засохла.
— Не забывайте о чистоте: после обрезки каждого куста протирайте инструменты, особенно если работали с больным растением. Так болезни по саду не разнесете, — напоминает блогер.
Уход за крыжовником после осенней обрезкиУход за крыжовником после осенней обрезки
Уход за крыжовником после осенней обрезки
Фото: Изображение Midjourney

Уход за крыжовником после осенней обрезки

После завершения обрезки необходимо правильно подготовить куст к зиме. Убираем опавшие листья и срезанные ветки, чтобы избежать распространения заболеваний. Хорошо поливаем куст, особенно если осень выдалась сухой. Это поможет растению легче перенести зимние морозы.

Следующим этапом является мульчирование приствольного круга слоем компоста, перегноя или торфа толщиной 5-7 см. Это убережет корни от промерзания и подкормит растение весной.

Для защиты куста от морозов и грызунов можно обвязать нижнюю часть лапником или специальным укрывным материалом, но не слишком плотно, чтобы куст не выпрел.

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#Ольга Харина#Садоводы#Огород#Сад#Ягоды#КЦ#Дом и сад#Огороды
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