Опасные насекомые атакуют Башкирию

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан по последним данным РИА Новости достигло 50 человек. Все пострадавшие от укусов опасных комаров осмотрены врачами. Некоторые из них уже госпитализированы. Врачи оценивают их состояние здоровья как средней тяжести. Аналогичные случаи зафиксированы в европейских и южных регионах России.



Атака комаров — настоящий бич августа 2024 года в Башкирии. После ливней эти кровососущие насекомые буквально атаковали регион. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в этом сезоне специалисты отловили и обследовали 105 комаров. Никто из них не таил в себе смертельной опасности в виде лихорадки Западного Нила. Но это исследование проходило еще весной. Санитарные врачи не исключают ухудшения ситуации в ближайшие дни.



— В связи с проливными дождями на сегодняшний день отмечается снижение численности насекомых, но возрастает риск увеличения выплода комаров в сентябре 2024 года из-за затопления территорий, — указано в сообщении Роспотребнадзора Республики Башкортостан.