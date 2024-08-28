Опасные насекомые атакуют Башкирию

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан по последним данным РИА Новости достигло 50 человек. Все пострадавшие от укусов опасных комаров осмотрены врачами. Некоторые из них уже госпитализированы. Врачи оценивают их состояние здоровья как средней тяжести. Аналогичные случаи зафиксированы в европейских и южных регионах России.
Атака комаров — настоящий бич августа 2024 года в Башкирии. После ливней эти кровососущие насекомые буквально атаковали регион. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в этом сезоне специалисты отловили и обследовали 105 комаров. Никто из них не таил в себе смертельной опасности в виде лихорадки Западного Нила. Но это исследование проходило еще весной. Санитарные врачи не исключают ухудшения ситуации в ближайшие дни.
— В связи с проливными дождями на сегодняшний день отмечается снижение численности насекомых, но возрастает риск увеличения выплода комаров в сентябре 2024 года из-за затопления территорий, — указано в сообщении Роспотребнадзора Республики Башкортостан.
В конце августа 2024 года комары распространились не только в селах и деревнях, но и в городах, особенно в зеленых зонах и дворах. Множество людей теперь сталкиваются с проблемой укусов, которые сильно мешают проводить время на улице, особенно вечерами. Комары, помимо неприятных укусов, представляют опасность как переносчики инфекций, таких как малярия.
Точные сроки, на протяжении которых продолжится активность комаров, неизвестны, но, вероятнее всего, они будут беспокоить жителей до наступления холодов. Специалисты советуют людям избегать вечерних прогулок без средств защиты, таких как спреи и кремы для отпугивания насекомых.