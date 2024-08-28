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Интернет-магазин для наркоманов открыли в Башкирии

Интернет-магазин для наркоманов открыли в Башкирии

28 августа 2024, 10:44
Фото: 1MI
Идея создать профилированный маркетплейс для потребителей сильнодействующих веществ пришла в голову жителю Челябинской области, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

От замысла до воплощения бизнес-идеи прошло немного времени. В мае 2023 года наркодилер создал в Сети интернет-магазин для наркоманов. Своими услугами он охватил потребителей сразу двух регионов — Башкирии и Челябинской области. Для барыжничества на нелегальном распространении наркотиков бизнесмен закупил оптовую партию самых ходовых веществ. В августе 2023 года начал продажу наркотиков. Способ доставки банальный — закладки.

Но криминального бизнесмена быстро вычислили оперативники. Предпринимателя взяли с поличным правоохранители Абзелиловского района. Свои вину прогоревший бизнесмен отрицать не стал. Суд Абзелиловского района отправил наркоторговца на 11,5 лет в колони строгого режима.

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