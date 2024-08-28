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Депутат из Башкирии ушёл в штурмовики

Депутат из Башкирии ушёл в штурмовики

28 августа 2024, 19:58
Фото: Курултай Башкирии
Парламентарий решил продлить контракт с Минобороны, рассказали в Курултае региона.

Депутат парламента Башкирии Алексей Локотченко продлил контракт с Министерством обороны. Как пояснил спикер Константин Толкачёв, вернуться из зоны боевых действий парламентарий должен был в сентябре. Со слов депутата, остаться на СВО Локотченко решил «из-за ситуации в Курской области».

В сообщении Курултая также говорится, что с начала пребывания в зоне конфликта депутат служил в командирской должности — Локотченко руководил артиллерийским расчётом. Сейчас же он является замкомандира штурмовой бригады.

Напомним, на службу Локотченко ушёл в феврале 2024 года вместе с ещё одним коллегой. В мае в Курултае заявили о ранении парламентария.

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Ранее Mkset сообщал также о том, что Локотченко стал героем документальной кинокартины.

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