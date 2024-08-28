Депутат из Башкирии ушёл в штурмовики

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Депутат парламента Башкирии Алексей Локотченко продлил контракт с Министерством обороны. Как пояснил спикер Константин Толкачёв, вернуться из зоны боевых действий парламентарий должен был в сентябре. Со слов депутата, остаться на СВО Локотченко решил «из-за ситуации в Курской области».
В сообщении Курултая также говорится, что с начала пребывания в зоне конфликта депутат служил в командирской должности — Локотченко руководил артиллерийским расчётом. Сейчас же он является замкомандира штурмовой бригады.