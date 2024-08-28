Аэропорт Казани экстренно закрыли

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщают инсайдерские телеграмм — каналы, в аэропорту Казани из-за возможной угрозы нападения беспилотных летательных аппаратов отменены взлеты и посадки самолетов утром в среду, 28 августа. Это решение вызвало серьезные неудобства для пассажиров, которые ожидали вылета или прибытия в столицу Татарстана.
Как стало известно, на утреннем онлайн табло были отменены более шести рейсов. Многие люди оказались в ситуации неопределенности: кто-то ждал своего самолета в терминале, а кто-то уже находился на борту воздушного судна.
Инсайдерские источники также сообщают о том, что авиакомпании начали перенаправлять самолеты, направлявшиеся в Казань, на запасной аэродром в Самаре.
Так же Росавиация сообщает, что временные ограничения также введены в аэропорту Нижнекамска.