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Аэропорт Казани экстренно закрыли

Аэропорт Казани экстренно закрыли

28 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
Из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту наблюдаются задержки рейсов — самолеты уводят в запасные локации посадки.

Как сообщают инсайдерские телеграмм — каналы, в аэропорту Казани из-за возможной угрозы нападения беспилотных летательных аппаратов отменены взлеты и посадки самолетов утром в среду, 28 августа. Это решение вызвало серьезные неудобства для пассажиров, которые ожидали вылета или прибытия в столицу Татарстана.

Как стало известно, на утреннем онлайн табло были отменены более шести рейсов. Многие люди оказались в ситуации неопределенности: кто-то ждал своего самолета в терминале, а кто-то уже находился на борту воздушного судна.

Фото: Онлайн табло аэропорта Казани

Инсайдерские источники также сообщают о том, что авиакомпании начали перенаправлять самолеты, направлявшиеся в Казань, на запасной аэродром в Самаре.

Так же Росавиация сообщает, что временные ограничения также введены в аэропорту Нижнекамска.

Уфа экстренно посадит самолеты на Казань
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