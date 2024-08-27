Югра получит средства из федерального бюджета на благоустройство

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Как отмечается, в федеральном конкурсе, организованном Министерством строительства и ЖКХ России, представляли свои проекты четыре муниципалитета Югры. Проекты двух из них — Когалыма и Югорска — были удостоены высоких оценок и признаны одними из лучших в стране. В результате эти города получат федеральное софинансирование наряду с другими победителями. Всего на конкурс было подано 486 заявок, из которых было отобрано 288 проектов в различных регионах России. Об этом пишет muksun.fm.
Проект «Парк Первопроходцев» в Когалыме нацелен на создание центрального места для активного отдыха и семейных мероприятий, а также на развитие туристической привлекательности города. Общая стоимость данного проекта составляет 250 миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей будут выделены в виде федерального гранта. Парк предполагает наличие спортивного кластера, зон для отдыха и арт-объектов.
Проект «Северное сияние» в Югорске также получил признание. Сквер будет оснащен для организации городских мероприятий и отдыха местных жителей. Общая стоимость проекта составляет 228 миллионов рублей, из которых 90,2 миллиона — это федеральные средства. В сквере планируется создание центральной площади со сценой, амфитеатра и образовательных зон.
С учетом климатических условий региона предусмотрены как летние, так и зимние варианты эксплуатации новых объектов благоустройства. Интересно, что оба проекта учитывают архитектурные традиции коренных северных народов: в их дизайне используются элементы, основанные на визуальных образах флоры и фауны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Дополнительную финансовую поддержку этим инициативам окажут региональные власти, муниципалитеты и нефтяные компании. Реализацию задуманного планируют осуществить в следующем году.
Результаты конкурса, по итогам которого муниципалитеты Югры получат федеральные средства на благоустройство, были объявлены на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге.
«Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — прокомментировал вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
Благоустройство городов Югры — это одно из наиболее очевидных достижений строительной отрасли региона. Ключевой момент заключается в том, что местные жители принимают активное участие в выборе реализуемых проектов. В этом году около 140 тыс. жителей Югры выразили свое мнение, проголосовав за проекты, которые будут воплощены в 2025 году.