Югра получит средства из федерального бюджета на благоустройство

Как отмечается, в федеральном конкурсе, организованном Министерством строительства и ЖКХ России, представляли свои проекты четыре муниципалитета Югры. Проекты двух из них — Когалыма и Югорска — были удостоены высоких оценок и признаны одними из лучших в стране. В результате эти города получат федеральное софинансирование наряду с другими победителями. Всего на конкурс было подано 486 заявок, из которых было отобрано 288 проектов в различных регионах России. Об этом пишет muksun.fm.