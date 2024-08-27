Водитель грузовика сгорел при ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Согласно предварительным данным, столкнулись две машины: «ГАЗель термобудка», за рулём которой находился 50-летний житель Стерлитамакского района, и встречный грузовик «Ман», управляемый 57-летним мужчиной.
После столкновения «ГАЗель» загорелась. Водитель грузовика «Ман» не дожил до приезда скорой помощи. Тем временем водитель «ГАЗели» и его 38-летний пассажир были экстренно госпитализированы с серьёзными ожогами.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Мелеузовского района. Начато разбирательство, целью которого является установление точных причин и обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Стерлитамаке, 27 августа, произошла авария, унесшая жизнь 61-летнего пешехода при странных обстоятельствах.