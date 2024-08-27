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Водитель грузовика сгорел при ДТП в Башкирии

Водитель грузовика сгорел при ДТП в Башкирии

27 августа 2024, 05:53
Фото: Госавтоинспекция РБ
Ночью, 27 августа, на 194 км автодороги Уфа-Оренбург произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Согласно предварительным данным, столкнулись две машины: «ГАЗель термобудка», за рулём которой находился 50-летний житель Стерлитамакского района, и встречный грузовик «Ман», управляемый 57-летним мужчиной.

После столкновения «ГАЗель» загорелась. Водитель грузовика «Ман» не дожил до приезда скорой помощи. Тем временем водитель «ГАЗели» и его 38-летний пассажир были экстренно госпитализированы с серьёзными ожогами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Мелеузовского района. Начато разбирательство, целью которого является установление точных причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Стерлитамаке, 27 августа, произошла авария, унесшая жизнь 61-летнего пешехода при странных обстоятельствах.

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Видео: Госавтоинспекция РБ
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