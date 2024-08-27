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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Включите фонарик в темноте: как узнать, пора ли чистить стиральную маши

Включите фонарик в темноте: как узнать, пора ли чистить стиральную машину?

27 августа 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Включите фонарик в темноте: как узнать, пора ли чистить стиральную маши
Стиральная машина стала неотъемлемым помощником в нашем быту. Но как понять, что она нуждается в чистке? Домохозяйка и блогер Любовь Гончарова делится полезным лайфхаком, который поможет вам избежать поломок и лишних трат на услуги мастера. Давайте разберемся, как это сделать.

Иногда кажется, что наша стиральная машина работает безупречно. Но на самом деле, накипь и грязь могут скрываться внутри, ухудшая её работу и сокращая срок службы. Любовь Гончарова, автор блога «Она знает», предлагает простой и эффективный способ проверки.

Как определить необходимость чистки: простой трюк с фонариком

Шаг 1: Подготовка

Первым делом необходимо создать условия, при которых вы сможете легко увидеть внутренние части вашей стиральной машины. Выключите свет в комнате, где стоит машина, и плотно закройте двери и шторы, чтобы создать полную темноту.

Шаг 2: Освещение

Откройте дверцу стиральной машины и включите фонарик на вашем телефоне. Если у вас есть обычный фонарь, он тоже подойдет, главное, чтобы он поместился в барабан. Начинайте светить фонариком на отверстия в барабане машины, проворачивая его из стороны в сторону.

Шаг 3: Поиск накипи

Внимательно рассматривайте перфорацию барабана. Ваша цель — найти ТЭН (тэновый нагреватель), который обычно расположен под барабаном или немного левее/правее. Если вы увидите на нем белый налет, это накипь.

— Если на нём есть белый налёт, как в чайнике, то не сомневайтесь, это накипь и вашей машинке срочно нужна чистка, — объясняет Любовь Гончарова.

Шаг 4: Альтернативный метод проверки

Если вам не удалось разглядеть ТЭН, есть другой способ. Включите машину на режим стирки с максимально высокой температурой — 90 градусов. Прислушайтесь к звукам. Если вы услышите треск или щелчки, это может свидетельствовать о наличии накипи. После стирки открутите сливной фильтр и проверьте его на наличие белых кусочков накипи.

Как определить необходимость чистки: простой трюк с фонарикомКак определить необходимость чистки: простой трюк с фонариком
Как определить необходимость чистки: простой трюк с фонариком
Фото: Изображение Midjourney

Чистка стиральной машины: практическое руководство

Теперь, когда вы убедились, что ваша стиральная машина нуждается в чистке, рассмотрим простой и эффективный способ. Блогер рекомендует использовать обычную лимонную кислоту вместо дорогостоящих магазинных средств.

Шаг 1: Подготовка машины

Оставьте барабан пустым. Насыпьте лимонную кислоту в отсек для стирального порошка. Для машин с загрузкой 3-4 килограмма достаточно 100 граммов кислоты. Если ваша машина вмещает от 5 килограммов, увеличьте количество до 150-200 граммов.

Шаг 2: Выбор режима

Выберите режим стирки с температурой воды от 60 градусов. Если загрязнения очень сильные, установите температуру на 90 градусов и выберите дополнительное полоскание.

— Таким образом, еще и очистится лоток, — отмечает блогер.

Полезные советы по уходу за машинкой

Помимо чистки ТЭНа, важно уделять внимание и другим деталям вашей стиральной машины. Не забывайте регулярно проверять манжеты, лоток и фильтры, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

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#Ольга Харина#Техника#Квартира#Дом#Дом и сад#Культура чистоты
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