Включите фонарик в темноте: как узнать, пора ли чистить стиральную машину?

Если вам не удалось разглядеть ТЭН, есть другой способ. Включите машину на режим стирки с максимально высокой температурой — 90 градусов. Прислушайтесь к звукам. Если вы услышите треск или щелчки, это может свидетельствовать о наличии накипи. После стирки открутите сливной фильтр и проверьте его на наличие белых кусочков накипи.