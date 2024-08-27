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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»

В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»

27 августа 2024, 08:44
Фото: amoCRM
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12 сентября 2024 года в Уфе пройдет большая бизнес-конференция «CRM И ПРОДАЖИ» в формате TED Talks.

Более тысячи человек соберутся во Дворце молодежи Башкирского государственного аграрного университета. Участников ждут выступления представителей крупного отечественного бизнеса, медиа знаменитостей и лидеров в области автоматизации и продаж!

Фото: amoCRM

Бизнесмены и владельцы успешных компаний поделятся своим уникальным опытом взлетов и падений на предпринимательском поприще, а также расскажут о современных трендах маркетинга, продаж и автоматизации.

Фото: amoCRM

Среди спикеров мероприятия в Уфе:

Айгуль Хусаинова — Сооснователь Группы Компаний Persona Sport.

Тимур Ханбиков — Основатель доставки еды Farfor.ru.

Александра Герасимова — Основатель и генеральный директор «Фитмост».

Бу Букин — YouTube блогер, амоБлог. Серийный предприниматель.

Никита Левин — Эксперт по продажам amoCRM.

Фото: amoCRM

Проект «CRM И ПРОДАЖИ» объехал уже более двадцати пяти российских городов. В нем приняли участие более пятидесяти тысяч отечественных предпринимателей из самых разных регионов страны.

Бесплатная регистрация уже открыта на сайте мероприятия.

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