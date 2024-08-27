В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Более тысячи человек соберутся во Дворце молодежи Башкирского государственного аграрного университета. Участников ждут выступления представителей крупного отечественного бизнеса, медиа знаменитостей и лидеров в области автоматизации и продаж!
Бизнесмены и владельцы успешных компаний поделятся своим уникальным опытом взлетов и падений на предпринимательском поприще, а также расскажут о современных трендах маркетинга, продаж и автоматизации.
Среди спикеров мероприятия в Уфе:
Айгуль Хусаинова — Сооснователь Группы Компаний Persona Sport.
Тимур Ханбиков — Основатель доставки еды Farfor.ru.
Александра Герасимова — Основатель и генеральный директор «Фитмост».
Бу Букин — YouTube блогер, амоБлог. Серийный предприниматель.
Никита Левин — Эксперт по продажам amoCRM.
Проект «CRM И ПРОДАЖИ» объехал уже более двадцати пяти российских городов. В нем приняли участие более пятидесяти тысяч отечественных предпринимателей из самых разных регионов страны.
Бесплатная регистрация уже открыта на сайте мероприятия.
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