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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника

В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника

27 августа 2024, 17:04
Фото: 1MI
Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю столицы региона за поножовщину с кражей и поджёгом, сообщает Объединённая пресс-служба судов Башкортостана.

О решении суда по делу ранее информировал Mkset — убийце дали 9 лет колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам жертвы. Пресс-служба судов 27 августа опубликовала кадры из зала заседания, в ходе которого злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также обратился к близким убитого мужчины.

— Раскаиваюсь, приношу извинения родственникам погибшего, — произнёс подсудимый, явно с трудом подбирая слова.
Видео: Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан / Telegram

Напомним, трагедия случилась в Дёмском районе Уфы. Двое местных жителей в ходе пьяных посиделок подрались, в ходе конфликта подсудимый зарезал оппонента, после чего устроил пожар в квартире и похитил ценные предметы из жилища.

Потерпевшая сторона изначально настаивала на компенсации в ₽3 млн, однако суд удовлетворил это требования лишь частично — мужчину обязали выплатить ₽1 млн.

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