В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника

О решении суда по делу ранее информировал Mkset — убийце дали 9 лет колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам жертвы. Пресс-служба судов 27 августа опубликовала кадры из зала заседания, в ходе которого злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также обратился к близким убитого мужчины.