В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
О решении суда по делу ранее информировал Mkset — убийце дали 9 лет колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию родственникам жертвы. Пресс-служба судов 27 августа опубликовала кадры из зала заседания, в ходе которого злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также обратился к близким убитого мужчины.
— Раскаиваюсь, приношу извинения родственникам погибшего, — произнёс подсудимый, явно с трудом подбирая слова.
Напомним, трагедия случилась в Дёмском районе Уфы. Двое местных жителей в ходе пьяных посиделок подрались, в ходе конфликта подсудимый зарезал оппонента, после чего устроил пожар в квартире и похитил ценные предметы из жилища.
Потерпевшая сторона изначально настаивала на компенсации в ₽3 млн, однако суд удовлетворил это требования лишь частично — мужчину обязали выплатить ₽1 млн.