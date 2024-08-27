В Башкирии стянули военную технику — что происходит

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Федеральная служба безопасности отчиталась о проведении антитеррористических учений в Чишминском районе Башкирии. Как сообщал Mkset, мероприятия планировались на 22–23 августа. При этом силовики предупреждали, что в деревнях Алкино-2 и Арсланово — в их окрестностях проходили учения — могут быть слышны звуки выстрелов от холостых патронов.
Согласно легенде учений, условные террористы совершили нападение на административное здание в Алкино-2, после чего скрылись в лесу и добрались до Арсланово — там злодеи взяли в плен двоих заложников. Спецслужбы отработали освобождение людей и устранение захватчиков.
Отметим, что Алкино-2 в прошлом имел статус военного городка, сейчас там находится парк военно-патриотической направленности «Патриот».