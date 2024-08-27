В Башкирии стянули военную технику — что происходит

Федеральная служба безопасности отчиталась о проведении антитеррористических учений в Чишминском районе Башкирии. Как сообщал Mkset, мероприятия планировались на 22–23 августа. При этом силовики предупреждали, что в деревнях Алкино-2 и Арсланово — в их окрестностях проходили учения — могут быть слышны звуки выстрелов от холостых патронов.