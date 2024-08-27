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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Водитель убившего ребенка трактора задержан в Башкирии

В Башкирии пьяный тракторист сбил ребенка

27 августа 2024, 12:27
Фото: Следком РФ

Водитель убившего ребенка трактора задержан в Башкирии

В Зилаирском районе Башкирии задержан мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, унесшего жизнь трехлетнего малыша, сообщает Следком Башкирии.
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Вечером, 24 августа 2024 года, в селе Юлдыбаево, на глазах местных жителей произошел ужасный инцидент, когда пьяный водитель тракторов МТЗ-80, не имеющий прав на управление им, сбил трехлетнего ребенка и поспешил скрыться с места происшествия.

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Следственный комитет России по Республике Башкортостан немедленно отреагировал на происшествие. Обвинение было предъявлено местному жителю по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, злоумышленник выехал на обочину, где наехал на трехлетнего малыша. Как известно, ребенок скончался от полученных травм.

На данный момент тракторист задержан, а следственные действия продолжаются. Вопрос о мере пресечения для обвиняемого также остается открытым.

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