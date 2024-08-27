В Башкирии пьяный тракторист сбил ребенка

Следственный комитет России по Республике Башкортостан немедленно отреагировал на происшествие. Обвинение было предъявлено местному жителю по статье 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, злоумышленник выехал на обочину, где наехал на трехлетнего малыша. Как известно, ребенок скончался от полученных травм.