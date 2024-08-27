В Башкирии погиб пожилой мужчина при странных обстоятельствах

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
По предварительным данным, инцидент случился, когда 46-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» сбил мужчину, который находился на проезжей части в лежачем положении. Столкновение произошло по улице Раевский тракт, в полночь.
Очевидцы аварии отмечают, что видимость на дороге была хорошей, однако причины, по которым мужчина оказался на проезжей части в такой позе, остаются неизвестными. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.
Госавтоинспекция РБ проводит проверку по факту ДТП и уже назначила ряд экспертиз для выяснения всех деталей произошедшего.
Напомним, что в Уфе водитель иномарки потерял контроль над автомобилем и столкнулся с двумя встречными машинами. В результате аварии транспортные средства оказались в состоянии полного разрушения.