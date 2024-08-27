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Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму

Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму

27 августа 2024, 15:51
Фото: 1MI
Более ₽666 тысяч пришлось выплатить организации своему клиенту за излишнюю навязчивость, сообщили в Роспотребнадзоре

ООО «Алюр-Авто» обязали выплатить 666 847₽ клиенту из Уфы за навязанные услуги. Горожанин купил у дилера автомобиль — при оформлении договора менеджер заявил, якобы совершить покупку не получится без оплаты дополнительных опций: независимой гарантии и абонентского обслуживания.

С горем пополам, мужчина согласился на сделку, однако уже после покупки понял, что не был обязан переплачиватью. Речь при этом шла о сумме в почти ₽400 тысячи. Между тем в самой компании удовлетворять требования клиента не торопились и возвращать средства отказались, тогда автолюбитель обратился в суд. После удовлетворения иска автодилеру пришлось не только отдать назад деньги, но и выплатить моральную компенсацию.

Поездка в такси обошлась в ₽450 000 в Башкирии
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Ранее в Уфе с таксиста взыскали ₽450 тысяч за аварию, в которой пострадала пассажирка автомобиля.

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