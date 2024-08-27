Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму

С горем пополам, мужчина согласился на сделку, однако уже после покупки понял, что не был обязан переплачиватью. Речь при этом шла о сумме в почти ₽400 тысячи. Между тем в самой компании удовлетворять требования клиента не торопились и возвращать средства отказались, тогда автолюбитель обратился в суд. После удовлетворения иска автодилеру пришлось не только отдать назад деньги, но и выплатить моральную компенсацию.