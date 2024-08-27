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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Мксеть

Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину

27 августа 2024, 09:50
Фото: mkset.ru
Мксеть
Жилищные споры считаются одним из самых трудных. Обычно конфликты возникают, когда умирает собственник и наследники начинают делить недвижимость. Уфимка рассказала Мксеть историю своей беды. 18+

Однако иногда в дело вмешивается третья сторона, также заинтересованная в получении заветных метров. Человек со стороны пытается перехитрить родственников и обзавестись квартирой или хотя бы комнатой. Такая история произошла и с уфимкой Валентиной Носовой.

В попытке разобраться и получить законное жилье женщина записала видеообращение к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она попросила его помочь вернуть комнату, в которой жил ее отец Олег Айтуганов и которую тот подарил соседу.

Видео: youtube.com

Валентина в одиночку воспитывает 10-летнего сына. Они живут вдвоем в Уфе в съемной квартире. У ее отца в коммуналке была комната площадью 15 кв. м, однако, по ее словам, сосед сделал все, чтобы заполучить недвижимость.

— В первый раз он попросил сделать мену, комнатами поменялся, обещал заплатить ему 100 тысяч. Однако, по словам Валентины, деньги сосед якобы ее отцу не передал, — рассказала женщина на видео.

Во второй раз, продолжает Валентина, сосед попросил сделать ему договор дарения. В тот момент ее отец не работал, злоупотреблял спиртными напитками, поэтому у него появился долг в размере около 7 тысяч рублей за коммунальные платежи. В своем обращении к Бастрыкину Валентина рассказывает, что сосед якобы заверил Олега, что, если к нему придут выселять его из комнаты за долги, тот сможет сказать, что у него есть договор дарения. Если же те обратятся к нему, то он в дарение еще не вступил, и комната будет находиться в подвешенном состоянии, ее никто не сможет забрать. Олег согласился.

Фото: mkset.ru

По словам Валентины, сосед якобы пообещал, что после выплаты долга откажется от дарения. Отец Валентины устроился на работу, закрыл долг, однако, так как договор дарения к тому моменту уже был зарегистрирован сторонами в Росреестре, оснований для отмены дарения не имелось. И комната осталась в собственности шустрого соседа. После этого отец снова начал пить спиртное, в результате у него случился инсульт, его положили в больницу.

По окончанию выписки дочь забрала отца к себе, ухаживала за ним около года. Спустя некоторое время у Олега открылась язва, которая была ранее, его снова госпитализировали — на этот раз на операцию. Олег попросил дочь после больницы привезти в его комнату в Деме, однако Валентина боялась, что он снова начнет пить. Кроме того, ухаживать за парализованным отцом, живя в другом районе, трудно, да и ребенок еще маленький, учится в школе, за ним тоже нужно присматривать. Тем не менее она пошла навстречу: дома ведь и стены помогают.

— Я согласилась, привезла отца к нему домой. После этого я сразу же начала собирать документы и оформлять ему пенсию. Отец в адекватном, удовлетворительном состоянии был. Врачи приехали: невролог, психиатр. Сказали, состояние удовлетворение, нормально разговаривает, руки-ноги шевелятся. После чего на следующий день отец умер, — говорит женщина.

По словам Валентины, смерть отца вызвала у нее много вопросов. За день до этого на его теле не было ни синяков, ни ушибов. А в день смерти, когда сотрудники морга приехали забрать его тело, у него на виске они заметили ссадину размером около 5 см.

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Фото: mkset.ru

Согласно заключению врачей, причиной смерти мужчины стал инсульт. Однако Валентина уверена, что если человек находится в нормальном, спокойном состоянии, не нервничает, никто над ним не издевается, то он должен продолжать жить. Кроме того, откуда взялась ссадина, она не понимает, ведь отец был парализован и весь день лежал.

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Сейчас уфимка с десятилетним сыном живет в съемной квартире, и денег хватает только на оплату этого жилья. Купить новое она не в силах, и отцовская комната — единственное, что у нее есть. Ребенок учится в четвертом классе на одни «пятерки». Если же сосед выгонит их из комнаты отца, где они прописаны, то они станут бомжами и ребенка могут отчислить из школы, так как у него не будет постоянного места регистрации. Женщина надеется, что глава Следкома Александр Бастрыкин услышит ее просьбу и поможет вернуть жилье.

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