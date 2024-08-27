Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Однако иногда в дело вмешивается третья сторона, также заинтересованная в получении заветных метров. Человек со стороны пытается перехитрить родственников и обзавестись квартирой или хотя бы комнатой. Такая история произошла и с уфимкой Валентиной Носовой.
В попытке разобраться и получить законное жилье женщина записала видеообращение к главе российского Следственного комитета Александру Бастрыкину. Она попросила его помочь вернуть комнату, в которой жил ее отец Олег Айтуганов и которую тот подарил соседу.
Валентина в одиночку воспитывает 10-летнего сына. Они живут вдвоем в Уфе в съемной квартире. У ее отца в коммуналке была комната площадью 15 кв. м, однако, по ее словам, сосед сделал все, чтобы заполучить недвижимость.
— В первый раз он попросил сделать мену, комнатами поменялся, обещал заплатить ему 100 тысяч. Однако, по словам Валентины, деньги сосед якобы ее отцу не передал, — рассказала женщина на видео.
Во второй раз, продолжает Валентина, сосед попросил сделать ему договор дарения. В тот момент ее отец не работал, злоупотреблял спиртными напитками, поэтому у него появился долг в размере около 7 тысяч рублей за коммунальные платежи. В своем обращении к Бастрыкину Валентина рассказывает, что сосед якобы заверил Олега, что, если к нему придут выселять его из комнаты за долги, тот сможет сказать, что у него есть договор дарения. Если же те обратятся к нему, то он в дарение еще не вступил, и комната будет находиться в подвешенном состоянии, ее никто не сможет забрать. Олег согласился.
По словам Валентины, сосед якобы пообещал, что после выплаты долга откажется от дарения. Отец Валентины устроился на работу, закрыл долг, однако, так как договор дарения к тому моменту уже был зарегистрирован сторонами в Росреестре, оснований для отмены дарения не имелось. И комната осталась в собственности шустрого соседа. После этого отец снова начал пить спиртное, в результате у него случился инсульт, его положили в больницу.
По окончанию выписки дочь забрала отца к себе, ухаживала за ним около года. Спустя некоторое время у Олега открылась язва, которая была ранее, его снова госпитализировали — на этот раз на операцию. Олег попросил дочь после больницы привезти в его комнату в Деме, однако Валентина боялась, что он снова начнет пить. Кроме того, ухаживать за парализованным отцом, живя в другом районе, трудно, да и ребенок еще маленький, учится в школе, за ним тоже нужно присматривать. Тем не менее она пошла навстречу: дома ведь и стены помогают.
— Я согласилась, привезла отца к нему домой. После этого я сразу же начала собирать документы и оформлять ему пенсию. Отец в адекватном, удовлетворительном состоянии был. Врачи приехали: невролог, психиатр. Сказали, состояние удовлетворение, нормально разговаривает, руки-ноги шевелятся. После чего на следующий день отец умер, — говорит женщина.
По словам Валентины, смерть отца вызвала у нее много вопросов. За день до этого на его теле не было ни синяков, ни ушибов. А в день смерти, когда сотрудники морга приехали забрать его тело, у него на виске они заметили ссадину размером около 5 см.
Согласно заключению врачей, причиной смерти мужчины стал инсульт. Однако Валентина уверена, что если человек находится в нормальном, спокойном состоянии, не нервничает, никто над ним не издевается, то он должен продолжать жить. Кроме того, откуда взялась ссадина, она не понимает, ведь отец был парализован и весь день лежал.
Сейчас уфимка с десятилетним сыном живет в съемной квартире, и денег хватает только на оплату этого жилья. Купить новое она не в силах, и отцовская комната — единственное, что у нее есть. Ребенок учится в четвертом классе на одни «пятерки». Если же сосед выгонит их из комнаты отца, где они прописаны, то они станут бомжами и ребенка могут отчислить из школы, так как у него не будет постоянного места регистрации. Женщина надеется, что глава Следкома Александр Бастрыкин услышит ее просьбу и поможет вернуть жилье.