Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину

Во второй раз, продолжает Валентина, сосед попросил сделать ему договор дарения. В тот момент ее отец не работал, злоупотреблял спиртными напитками, поэтому у него появился долг в размере около 7 тысяч рублей за коммунальные платежи. В своем обращении к Бастрыкину Валентина рассказывает, что сосед якобы заверил Олега, что, если к нему придут выселять его из комнаты за долги, тот сможет сказать, что у него есть договор дарения. Если же те обратятся к нему, то он в дарение еще не вступил, и комната будет находиться в подвешенном состоянии, ее никто не сможет забрать. Олег согласился.