РЭО проинвестирует строительство предприятий в Приморском крае за 17,8 млрд рублей

По словам Дениса Буцаева, в Приморье планируется построить и модернизировать семь крупных предприятий отрасли обращения с отходами суммарной мощностью обработки свыше 500 тысяч тонн в год. По итогам встречи стороны прояснили детали реализации инвестпроектов, расходы на которые оцениваются в 17,8 миллиарда рублей. Планируется вести работы по концессии, относительно двух объектов уже заключены соответствующие соглашения. По предприятию в Уссурийске проектно-сметную документацию составят к концу 2024 года, а средства для реализации проекта Российский экологический оператор передаст уже в начале 2025 года. Постройка и запуск новых мощностей помогут Приморскому краю добиться достижения показателей нацпроекта «Экология» к 2030 году.