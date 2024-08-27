РЭО проинвестирует строительство предприятий в Приморском крае за 17,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Как сообщает vostokmedia.com, обсуждение состоялось в рамках рабочего визита генерального директора ППК «РЭО» в регион.
По словам Дениса Буцаева, в Приморье планируется построить и модернизировать семь крупных предприятий отрасли обращения с отходами суммарной мощностью обработки свыше 500 тысяч тонн в год. По итогам встречи стороны прояснили детали реализации инвестпроектов, расходы на которые оцениваются в 17,8 миллиарда рублей. Планируется вести работы по концессии, относительно двух объектов уже заключены соответствующие соглашения. По предприятию в Уссурийске проектно-сметную документацию составят к концу 2024 года, а средства для реализации проекта Российский экологический оператор передаст уже в начале 2025 года. Постройка и запуск новых мощностей помогут Приморскому краю добиться достижения показателей нацпроекта «Экология» к 2030 году.
В рамках реализации проекта в Уссурийском технологическом кластере планируется провести реконструкцию мусоросортировочного комплекса мощностью 63 тысячи тонн в год, на проведение таких работ потребуется 650 миллионов рублей.
Для объектов, которые построят в поселке Городечное, городе Владивостоке, городских округах Большой Камень и Арсеньевский, Спасском и Кавалеровском районах, уже выделены территории. Изыскания по ним местная администрация должна выполнить в начале осени текущего года.
Данные инициативы будут воплощаться в формате государственно-частного партнерства. Российский экологический оператор предоставит концессионерам льготное финансирование за счет средств, вырученных от размещения облигационного займа, в объеме до 95% от расходов на выполнение работ на объектах.