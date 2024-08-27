Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума — 2024

Еще глава государства указал, что роль Азиатско-Тихоокеанского региона в решении глобальных вопросов стремительно возрастает. Здесь возникают новые возможности для эффективного сотрудничества, в том числе в таких многосторонних организациях, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Более того, как он отметил, Россия открыта взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском пространстве и активному сотрудничеству для создания более справедливой и демократической системы международных отношений, которая основывается на истинном равноправии и свободна от диктата и санкций.