Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума — 2024

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В приветствии президент отметил, что за время своего существования форум стал важным инструментом для укрепления экономических взаимоотношений России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, прямое и неформальное общение между российскими и зарубежными бизнесменами, представителями государственных органов, общественных организаций и экспертами на этом форуме способствует обсуждению актуальных вопросов и разработке совместных инициатив. Об этом пишет vostokmedia.com.
Также президент акцентировал внимание на том, что все это находит отражение в девизе нынешнего форума: «Дальний Восток — 2030: объединим усилия, создавая возможности».
Еще глава государства указал, что роль Азиатско-Тихоокеанского региона в решении глобальных вопросов стремительно возрастает. Здесь возникают новые возможности для эффективного сотрудничества, в том числе в таких многосторонних организациях, как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Более того, как он отметил, Россия открыта взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском пространстве и активному сотрудничеству для создания более справедливой и демократической системы международных отношений, которая основывается на истинном равноправии и свободна от диктата и санкций.
Президент России подчеркнул, что участникам форума предстоит рассмотреть новые и перспективные формы взаимодействия в различных областях — от транспорта и энергетики до экологии и туризма.
Владимир Путин также выразил надежду, что участники форума смогут поучаствовать в продуктивных и содержательных дискуссиях и многие из их предложений и инициатив найдут применение на практике.
ВЭФ — это ежегодное международное событие, которое проходит с 2015 года во Владивостоке. В рамках форума организуются различные панельные дискуссии, круглые столы, презентации проектов и выставок. Кроме того, в ходе ВЭФ традиционно проводятся встречи на высшем уровне, где рассматриваются основные вопросы экономического и политического сотрудничества между странами региона.