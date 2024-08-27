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Продажи бананов могут прекратиться

Продажи бананов могут прекратиться

27 августа 2024, 08:52
Фото: 1MI
Ученые ищут способ спасти бананы от вымирания. Основной сорт данного фрукта — «кавендиш» — подвергся заражению опасным грибком.

 

Портал newkhakasiya.online сообщает, что грибок Foc TR4 поражает посевы и уничтожает растения, вызывая фузариозное увядание. Дополнительную сложность составляет тот факт, что вывести грибок с поля практически невозможно. Ученые отмечают, что бананы «кавендиш» не имеют генетического разнообразия, которое помогло бы им частично выжить. Поэтому угроза уничтожения бананов в том виде, в котором мы их знаем, реальна.

Подобные случаи уже имели место в истории. В 1950-х годах, когда основным сортом бананов был Gros Michel, произошла первая вспышка фузариоза. В результате эпидемии данный сорт функционально вымер, а ему на смену пришел «кавендиш», который имел устойчивость к тому виду грибка.

Ученые из Массачусетского университета изучают геном грибка, чтобы найти способ бороться с данной болезнью. Результаты своей работы они опубликовали в издании Nature Microbiology. Главным открытием исследователей стало обнаружение у грибка Foc TR4 генов, связанных с выработкой оксида азота, который вреден для бананов. Предположительно, грибок выделяет данный газ, ослабляющий иммунитет бананов, и заражает плод.

Данное открытие может помочь ученым остановить распространение опасного грибка. Исследователи также пытаются генетически модифицировать фрукт, чтобы он стал более устойчивым к болезни.

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