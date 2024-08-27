Продажи бананов могут прекратиться

Портал newkhakasiya.online сообщает, что грибок Foc TR4 поражает посевы и уничтожает растения, вызывая фузариозное увядание. Дополнительную сложность составляет тот факт, что вывести грибок с поля практически невозможно. Ученые отмечают, что бананы «кавендиш» не имеют генетического разнообразия, которое помогло бы им частично выжить. Поэтому угроза уничтожения бананов в том виде, в котором мы их знаем, реальна.