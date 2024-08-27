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Updated Сегодня, 17:15

Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина

Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина

27 августа 2024, 17:13
Фото: 1MI
На обновление здания потратили десятки млн рублей — за неделю до Дня знаний учебное заведение «ушло под воду».

Следователи завели уголовное дело из-за потопа в школе села Бахтыбаево Бирского района Башкирии. После проливных дождей в здании затопило первый этаж. Как утверждают инсайдерские Telegram-каналы, в 2022 году в школе провели капитальный ремонт за ₽26 млн, однако якобы не позаботились о должной системе отведения воды.

Местные СМИ, ссылаясь на директора школы, пишут, что на «ливневку» местным властям не хватило средств.

Фото: Mash

В сообщении Следственного комитета говорится, что работы по установке системы водоотведения не были включены в смету. Разобраться в деле предстоит региональному управлению СК, дело заведено по статье о халатности. На личный контроль расследование поставил глава ведомства Александр Бастрыкин.

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#Общество#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Образование#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Потоп#Бирск#Следователи#День знаний#Халатность#Бастрыкин
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