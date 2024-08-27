Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина

Следователи завели уголовное дело из-за потопа в школе села Бахтыбаево Бирского района Башкирии. После проливных дождей в здании затопило первый этаж. Как утверждают инсайдерские Telegram-каналы, в 2022 году в школе провели капитальный ремонт за ₽26 млн, однако якобы не позаботились о должной системе отведения воды.