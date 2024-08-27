Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Следователи завели уголовное дело из-за потопа в школе села Бахтыбаево Бирского района Башкирии. После проливных дождей в здании затопило первый этаж. Как утверждают инсайдерские Telegram-каналы, в 2022 году в школе провели капитальный ремонт за ₽26 млн, однако якобы не позаботились о должной системе отведения воды.
Местные СМИ, ссылаясь на директора школы, пишут, что на «ливневку» местным властям не хватило средств.
В сообщении Следственного комитета говорится, что работы по установке системы водоотведения не были включены в смету. Разобраться в деле предстоит региональному управлению СК, дело заведено по статье о халатности. На личный контроль расследование поставил глава ведомства Александр Бастрыкин.