Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО

На пресс-конференции министр культуры региона Амина Шафикова отметила важность юбилея: «Проходит раз в 50 лет, и мы не можем оставить людей без праздника». Программа Дня города в Уфе будет включать разнообразные музыкальные номера с учетом интересов различных возрастных групп населения.