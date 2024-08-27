Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
День города в Уфе, отмечаемый в 2024 году, станет настоящим праздником для жителей и гостей столицы Башкортостана. Однако, в свете текущих событий, организаторы приняли решение изменить формат празднования.
Одной из главных звезд мероприятия станет певица Полина Гагарина. Певица не только порадует зрителей своим выступлением, но передаст часть своего гонорара на нужды бойцов СВО.
Напомним, ранее певец Элвин Грей призывал коллег по сцене принять участие в праздновании 450-летия Уфы бесплатно, а сам он высказался, что отправит свой гонорар в поддержку СВО.
На пресс-конференции министр культуры региона Амина Шафикова отметила важность юбилея: «Проходит раз в 50 лет, и мы не можем оставить людей без праздника». Программа Дня города в Уфе будет включать разнообразные музыкальные номера с учетом интересов различных возрастных групп населения.
— Отметим, приглашенные артисты — Олег Газманов и Полина Гагарина — известны своей активной гражданской позицией и оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО, участвуют в благотворительных акциях и направляют часть гонорара на нужды бойцов СВО. Звезды республиканской эстрады, такие как Рустам Гиззатуллин, Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин и др., откликнулись на призыв Радика Юлъякшина и порадуют зрителей своим творчеством, — комментирует Айгуль Хасанова, начальник Управления культуры администрации Уфы.
В 2024 году фестиваль станет одним из центральных событий юбилейных мероприятий. Церемония открытия состоится 30 августа в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Мероприятие пройдет в два дня (30 и 31 августа).
На сцене выступят известные артисты: группа «Пицца», Ваня Дмитриенко, Алексей Воробьев, оркестр «Бишбармак», бойс-бэнд «HARIZMA», Алсу, Радик Юльякшин (Элвин Грей), HammAli & Navai, этно-проекты ZAINETDIN и Hazina, уфимские hip-hop исполнители Rena RNT и Rody Dillon, а завершится фестиваль выступлением народного артиста РФ и Республики Башкортостан Николая Баскова.