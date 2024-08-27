mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО

Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО

27 августа 2024, 10:46
Фото: Vk / Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина, которая выступит на юбилейном концерте в честь 450-летия Уфы, решила передать часть своего гонорара в зону СВО, сообщает мэрия Уфы.

День города в Уфе, отмечаемый в 2024 году, станет настоящим праздником для жителей и гостей столицы Башкортостана. Однако, в свете текущих событий, организаторы приняли решение изменить формат празднования.

Кто приедет на День города в Уфе?

Одной из главных звезд мероприятия станет певица Полина Гагарина. Певица не только порадует зрителей своим выступлением, но передаст часть своего гонорара на нужды бойцов СВО.

Напомним, ранее певец Элвин Грей призывал коллег по сцене принять участие в праздновании 450-летия Уфы бесплатно, а сам он высказался, что отправит свой гонорар в поддержку СВО.

Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
Узнать подробнее

На пресс-конференции министр культуры региона Амина Шафикова отметила важность юбилея: «Проходит раз в 50 лет, и мы не можем оставить людей без праздника». Программа Дня города в Уфе будет включать разнообразные музыкальные номера с учетом интересов различных возрастных групп населения.

— Отметим, приглашенные артисты — Олег Газманов и Полина Гагарина — известны своей активной гражданской позицией и оказывают всестороннюю поддержку участникам СВО, участвуют в благотворительных акциях и направляют часть гонорара на нужды бойцов СВО. Звезды республиканской эстрады, такие как Рустам Гиззатуллин, Айдар Галимов, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин и др., откликнулись на призыв Радика Юлъякшина и порадуют зрителей своим творчеством, — комментирует Айгуль Хасанова, начальник Управления культуры администрации Уфы.

В рамках празднования также пройдет VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии"(16+).

 

В 2024 году фестиваль станет одним из центральных событий юбилейных мероприятий. Церемония открытия состоится 30 августа в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Мероприятие пройдет в два дня (30 и 31 августа).

На сцене выступят известные артисты: группа «Пицца», Ваня Дмитриенко, Алексей Воробьев, оркестр «Бишбармак», бойс-бэнд «HARIZMA», Алсу, Радик Юльякшин (Элвин Грей), HammAli & Navai, этно-проекты ZAINETDIN и Hazina, уфимские hip-hop исполнители Rena RNT и Rody Dillon, а завершится фестиваль выступлением народного артиста РФ и Республики Башкортостан Николая Баскова.

День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа заменила звезд на День городаУфа отказывается от звезд на День городаУфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Благотворительность#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Музыка#Концерт#Москва#Юбилей#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#День города#Татарстан#Сердце Евразии#СВО#Николай Басков#Олег Газманов#450-летие#Министр культуры#Курск#Курская область#Полина Гагарина#HammAli & Navai#Амина Шафикова#Рустам Гиззатуллин#Айгуль Хасанова#Фестиваль искусств#Пицца#Радик Юльякшин#Хип-хоп
Подпишитесь
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
Сегодня, 07:35
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
Сегодня, 11:24
Уфимка с ребенком и без жилья обратилась за помощью к Бастрыкину
Сегодня, 09:50
Погода в Башкирии кардинально изменится
Сегодня, 10:04
В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»
Сегодня, 08:44