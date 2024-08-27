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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Погода в Уфе готовит сюрприз к 1 сентября

Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки

27 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI

Погода в Уфе готовит сюрприз к 1 сентября

Синоптики подготовили прогноз погоды в Уфе и Башкирии в День знаний.

В воскресенье, 1 сентября, на территории Башкирии портал «Яндекс Погода» обещает +6°… +15°С утром и +18°С… +19°С днём. В светлое время суток в регионе будет малооблачно, ветер от 1,5 до 2,2 м/c. В понедельник, 2 сентября, в весь день будет пасмурно. Столбик термометра окажется на отметках +8°С… +16°С утром, при этом днём потеплеет до +19°С… +20°С. Скорость ветра составит от 1,5 до 2,5 м/с. Оба дня без существенных осадков.

В Уфе же, если верить порталу «Гисметео», 1 сентября утром будет +8°С… +15°С, днём — +17°С… +18°С. Прогноз погоды в Уфе 2 сентября гласит, что утром в городе температура воздуха составит +9°С… +16°С. Днём столбик термометра поднимется до отметок +16°С… +20°С. Порывы ветра обещаются не выше 1 м/с.

1 сентября в Башкирии будет не для всех
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Напомним, в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, в связи с чем для школьников торжественные линейки перенесены на ближайший рабочий день — 2 сентября. Для ряда вузов, однако, сделали исключение — для студентов некоторых высших учебных заведений двери в университеты откроются в привычную дату.

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