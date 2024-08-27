Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки

В воскресенье, 1 сентября, на территории Башкирии портал «Яндекс Погода» обещает +6°… +15°С утром и +18°С… +19°С днём. В светлое время суток в регионе будет малооблачно, ветер от 1,5 до 2,2 м/c. В понедельник, 2 сентября, в весь день будет пасмурно. Столбик термометра окажется на отметках +8°С… +16°С утром, при этом днём потеплеет до +19°С… +20°С. Скорость ветра составит от 1,5 до 2,5 м/с. Оба дня без существенных осадков.