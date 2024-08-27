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Первокурсники помешают движению в Уфе

Первокурсники помешают движению в Уфе

27 августа 2024, 06:30
Фото: 1MI
Одна из улиц Черниковки будет перекрыта 1 сентября 2024 года, сообщает мэрия Уфы.

В связи с проведением «Фестиваля первокурсника»(16+) в Нефтяном университете будет перекрыта улица Белокатайская на участке от улицы Космонавтов до технического сооружения напротив дома №5 по улице Кольцевой. Ограничения будут действовать 1 сентября с 9:00 до 18:00.

Фото: Администрация Уфы
— Важно заранее продумать свой маршрут, чтобы избежать возможных задержек, — комментируют в ведомстве.

Напомним, город сталкивается с еще одним временным ограничением. С 26 августа по 17 сентября будет закрыта часть проезжей части на улице Магистральной из-за проведения работ по прокладке водовода. Как заявили в мэрии, схема транспорта так же будет изменена.

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