Первокурсники помешают движению в Уфе

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 08:44
В связи с проведением «Фестиваля первокурсника»(16+) в Нефтяном университете будет перекрыта улица Белокатайская на участке от улицы Космонавтов до технического сооружения напротив дома №5 по улице Кольцевой. Ограничения будут действовать 1 сентября с 9:00 до 18:00.
— Важно заранее продумать свой маршрут, чтобы избежать возможных задержек, — комментируют в ведомстве.
Напомним, город сталкивается с еще одним временным ограничением. С 26 августа по 17 сентября будет закрыта часть проезжей части на улице Магистральной из-за проведения работ по прокладке водовода. Как заявили в мэрии, схема транспорта так же будет изменена.