Осенняя обработка смородины, которая утраивает урожай

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Клещи — это настоящая беда для смородины. Эти маленькие паразиты, которых сложно разглядеть невооруженным глазом, наносят огромный вред кустам. С наступлением холодов клещи забираются в почки на зимовку. Весной это проявляется в виде вздувшихся почек и скрученных листьев, что приводит к потере урожая.
— Осенняя обработка смородины от клещей — это как прививка для человека: сделай вовремя — и кусты будут здоровы, и ягод будет полно, — отмечает дачница и блогер канала «Идеальный огород».
Но важно не откладывать эту процедуру, чтобы весной не столкнуться с последствиями.
Существует множество методов борьбы с клещами, но за годы экспериментов садоводы пришли к выводу, что наилучший результат дают специальные средства — акарициды. Вот некоторые из них, которые доказали свою эффективность:
Особенно хорош «ПФКлерос»: он не только эффективно уничтожает клещей, но и защищает растения от мучнистой росы.
Некоторые садоводы предпочитают использовать народные средства, такие как настой чеснока или табака. Однако их эффективность значительно ниже, и они могут навредить кустам.
— Бабушкины рецепты могут быть хороши, но профессиональные акарициды показывают стабильный результат, — говорит блогер.
Лучший период для осенней обработки смородины от клещей — конец сентября или начало октября. В это время днем температура должна быть не ниже 10 градусов. Клещи еще активны, но уже готовятся к зимовке — идеальное время для их уничтожения.
Выбирайте сухой и безветренный день для обработки. Опрыскивайте кусты утром или вечером, когда солнце не так активно. Обычно этой процедуры достаточно один раз, но если клещей много — повторите через неделю.
Чтобы не пропустить нашествие клещей, регулярно осматривайте кусты. Вздутые почки и скрученные листья с бугорками — верные признаки присутствия паразитов. Даже если внешне все в порядке, лучше провести профилактическую обработку.
Обрабатывайте все кусты сразу, так как клещи быстро распространяются. Заодно можно провести обрезку и подкормку растений. Это существенно улучшит их состояние и повысит урожайность.
Перед началом обработки уберите вокруг кустов все лишнее — опавшие листья и сорняки. Эти места служат убежищем для вредителей.
Приготовьте раствор согласно инструкции на упаковке акарицида. Для обработки десяти кустов среднего размера потребуется от 10 до 15 литров раствора. Опрыскивайте тщательно, покрывая листья, ветки и землю под кустами. Не жалейте средства, но и не переусердствуйте.
После обработки не поливайте кусты в течение трех дней, чтобы средство успело подействовать. Не забывайте о собственной безопасности: используйте перчатки, очки и респиратор.
После обработки кусты нужно подготовить к зиме. Замульчируйте почву вокруг, подвяжите ветки, чтобы снег их не поломал. Весной кусты отблагодарят вас пышным цветением и обильным урожаем.
— Помните: между обработкой и сбором ягод должно пройти не меньше 20 дней. Поэтому осенняя обработка смородины от клещей — самое то, — подчеркивает блогер.
Ранее эксперты рассказывали как подготовить кусты малины к зиме.