Объем средств на счетах жителей Башкирии в Сбербанке растет рекордными темпами

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Среди сберегательных продуктов наибольшей популярностью у жителей республики пользуются вклады сроком от 6 месяцев до года. Сейчас их доля среди всех срочных вкладов составляет 66%. 14% вкладов жители региона открывают на срок от 3 до 6 месяцев.
Основное ядро вкладчиков составляют клиенты старше 45 лет — их более 60%, треть вкладчиков — люди в возрасте 25-44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. Примечательно, что с начала года доля вкладов, открытых на детей и подростков, выросла на 3 процентных пункта. Каждый второй вклад жители Башкирии открывают дистанционно — через Сбербанк Онлайн.
— Интерес к сберегательным продуктам стимулируют высокие ставки. Если в первой половине прошлого года открыть вклад можно было под 8-9% годовых, то сейчас разместить накопления в Сбербанке можно по ставке до 18%. Мы наблюдаем рост не только объема депозитов, но и количества вкладчиков, а также увеличение популярности накопительных счетов. Этот инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами без потери доходности, — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Пётр Колтыпин.
— Мы стараемся проявлять гибкость, реагируя на любые изменения экономики. Когда Центробанк повышает ключевую ставку, мы оперативно корректируем ставки по всем нашим сберегательным продуктам, чтобы у вкладчиков было больше возможностей выгодно размещать свои средства в Сбере. Открывать вклад или пополнять его можно, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн, — подчеркнул Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.
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