Объем средств на счетах жителей Башкирии в Сбербанке растет рекордными темпами

— Интерес к сберегательным продуктам стимулируют высокие ставки. Если в первой половине прошлого года открыть вклад можно было под 8-9% годовых, то сейчас разместить накопления в Сбербанке можно по ставке до 18%. Мы наблюдаем рост не только объема депозитов, но и количества вкладчиков, а также увеличение популярности накопительных счетов. Этот инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами без потери доходности, — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Пётр Колтыпин.