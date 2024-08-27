Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата

Разговоры о том, что мобилизация в России пройдет в 2024 году, начались в западной прессе и анонимных Telegram-каналах сразу после того, как в первой декаде августа федеральные власти заявили о повышении единовременной выплаты за заключения контракта с Министерством обороны РФ до ₽400 000. По их мнению, так власти прикрывают нехватку личного состава для эффективного продолжения Специальной военной операции. Например, Telegram-каналы указывают, что военное ведомство прорабатывает план на ротацию и мобилизацию на осень 2024.



Вместе с этим Владимир Путин чётко дал понять, что никакой необходимости в повторной мобилизации нет. Она потребовалась бы, если бы Россия собиралась максимально быстро достичь целей спецоперации, избрана иная тактика.