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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата

Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата

27 августа 2024, 13:09
Фото: 1MI
Интернет-сообщество обсуждает вероятность проведения новой волны мобилизации — призыва военнообязанных на спецоперацию, пока в западных регионах России начинают создание отделений территориальной обороны.
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная датаМобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Фото: 1MI

Заявления Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, сделал ряд поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ. Они связаны с обеспечение безопасности в субъектах Российской Федерации на фоне нападений на приграничные регионы со стороны Украины. Так, Владимир Путин поручил профинансировать подразделений территориальной обороны за счёт федерального бюджета. Вопрос о создании подразделений территориальной обороны впервые в августе 2024 года на фоне атак ВСУ на регионы России на правительственном уровне подняли еще во вторую декаду месяца.

Тероборона — что это

Ранее руководители Брянской и Белгородской областей Александр Богомаз и Вячеслав Гладков на совещании о ситуации в приграничных регионах попросили обеспечить финансирование территориальной обороны из федерального бюджета. Основные претензии к Минфину у губернаторов оказались связаны с отказом выделять деньги на тероборону. Соответствующие подразделения в приграничных регионах были созданы еще в 2022–2023 гг., но они существуют на голом энтузиазме, пишет «МК».

Как позже сообщил губернатор Богомаз тероборона Брянской области сформирована. Руководство ею поручено генерал-майору ВДВ, вопрос с вооружением решен. В территориальную оборону в шести районах Брянской области набрали людей с опытом боевых действий.

Тероборона (территориальная оборона) — комплекс мероприятий, которые проводятся в военное время и направлены на защиту населения, объектов и коммуникаций на территории страны. В обязанности территориальной обороны входит противостояние ДРГ, террористическим силам и десантными войсками противника. Деятельность теробороны регламентирована N 61-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об обороне».

Мобилизация в 2024 году в России — названа точная датаМобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Фото: 1MI

Мобилизация в России в 2024 после атаки Украиной Курской области

Разговоры о том, что мобилизация в России пройдет в 2024 году, начались в западной прессе и анонимных Telegram-каналах сразу после того, как в первой декаде августа федеральные власти заявили о повышении единовременной выплаты за заключения контракта с Министерством обороны РФ до ₽400 000. По их мнению, так власти прикрывают нехватку личного состава для эффективного продолжения Специальной военной операции. Например, Telegram-каналы указывают, что военное ведомство прорабатывает план на ротацию и мобилизацию на осень 2024.

Вместе с этим Владимир Путин чётко дал понять, что никакой необходимости в повторной мобилизации нет. Она потребовалась бы, если бы Россия собиралась максимально быстро достичь целей спецоперации, избрана иная тактика.

— Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем, — цитирует Владимира Путина издание «Царьград».

О том, будет ли мобилизация в 2024 в России, Mkset ранее сообщал в материале «Когда кончится СВО — заявления Лаврова и „Ахмата“.

Мобилизация в 2024 году в России — названа точная датаМобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
Фото: 1MI

Нападение на Курскую область — последние свежие новости

Наёмники и бойцы ВСУ проникли на территорию граничащей с Украиной Курской области в первую декаду августа 2024 года. Властям региона пришлось проводить эвакуацию мирного населения, предпринимать срочные меры для обеспечения безопасности жителей Курской области. Соседние регионы и более отдаленные субъекты Федерации разместили соотечественников в ПРВ, детей отправили в летние лагеря. Большинство из них начнут учебный 2024/25 год не в родных школах.

Российские войска продолжают зачистку региона от войск и ДРГ противника.

Тем временем Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента из-за атак украинскими беспилотниками.

Атака на Белгородскую область — заявление губернатора региона


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем онлайн-канале сообщил о том, что на границе руководимого им региона во вторник, 27 августа, неспокойно. Ночью приграничные населенные пункты подверглись нападениям. Кроме того, в Сети появились сообщения о прорыве ВСУ на территорию Белгородской области.

— Ситуация на границе остаётся сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы, — написал Вячеслав Гладков с просьбой доверять только проверенным официальным данным.

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