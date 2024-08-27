Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово

В одном из постановлений говорится о сносе множества гаражей, киосков и павильонов в микрорайоне «Сипайлово-2» — всего речь идёт о 17 тысячах «квадратов». Как гласит документ, жилые многоэтажки, общественные здания, школы, детские сады и поликлиники будут сохранены. В пределах квартала также собираются разместить две одноуровневые автостоянки и трёхэтажное здание музыкальной школы.