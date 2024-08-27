Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В одном из постановлений говорится о сносе множества гаражей, киосков и павильонов в микрорайоне «Сипайлово-2» — всего речь идёт о 17 тысячах «квадратов». Как гласит документ, жилые многоэтажки, общественные здания, школы, детские сады и поликлиники будут сохранены. В пределах квартала также собираются разместить две одноуровневые автостоянки и трёхэтажное здание музыкальной школы.
Ещё один документ касается проекта планировки микрорайона «Сипайлово-9». В нём говорится об образовании участка площадью 1,4 тыс. кв. м с видом разрешенного использования под хранение автотранспорта, деловое управление и магазины.