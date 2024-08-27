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Published Сегодня, 15:29

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Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово

Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово

27 августа 2024, 15:29
Фото: 1MI
Власти столицы Башкирии утвердили проекты межевания нескольких частей микрорайона, следует из документов городской администрации за 26–27 августа.

В одном из постановлений говорится о сносе множества гаражей, киосков и павильонов в микрорайоне «Сипайлово-2» — всего речь идёт о 17 тысячах «квадратов». Как гласит документ, жилые многоэтажки, общественные здания, школы, детские сады и поликлиники будут сохранены. В пределах квартала также собираются разместить две одноуровневые автостоянки и трёхэтажное здание музыкальной школы.

Ещё один документ касается проекта планировки микрорайона «Сипайлово-9». В нём говорится об образовании участка площадью 1,4 тыс. кв. м с видом разрешенного использования под хранение автотранспорта, деловое управление и магазины.

Гектар Уфы подарили под заправку
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе приватизировали 1 га территории под размещение автозаправки.

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