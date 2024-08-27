Курянам доступны 1,5 млн вакансий с проживанием и бесплатное жилье на «Авито»

«Когда стало известно о событиях в Курской области, команда „Авито“ сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам, и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим, и тех, кому эта помощь необходима», — прокомментировали последние изменения в компании.