Курянам доступны 1,5 млн вакансий с проживанием и бесплатное жилье на «Авито»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Также «Авито» через курское минобрнауки передает ноутбуки школьникам из семей, которые были вынуждены уехать из своих домов. Ранее компания возместила пользователям отмененные в Курске бронирования жилья и совместно с Красным Крестом организовала бесплатную доставку предметов первой необходимости для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей.
Поддержка жителей Курской области с помощью вакансий с проживанием
«Авито» работает над тем, чтобы помочь временным переселенцам. В частности, компания упростила поиск вакансий с проживанием по специальному фильтру. На главной странице «Авито Работы» в Курской области и соседних регионах, а также в Московской области появился баннер «Работа с проживанием».
Как найти объявления о работе с проживанием
Чтобы найти работу с проживанием, нужно зарегистрироваться или зайти в свой аккаунт на «Авито»; зайти в раздел «Авито Работа» и выбрать интересующий регион для трудоустройства; в фильтрах найти раздел «Компания предоставляет» и отметить галочкой фильтр «Проживание»; нажать кнопку «Показать объявления».
Также на странице «яПомогаю» опубликованы советы по поиску работы и подборка вакансий временной занятости от «Авито Работы». Работодатели при размещении вакансий с предоставлением жилья должны выбрать соответствующий параметр «Проживание» в блоке «Что получают работники».
Помощь курянам в поиске бесплатного временного жилья
В рамках поддержки жителей Курской области «Авито» реализует сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших. Пользователи могут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома. Для этого при публикации объявления в разделе «Аренда недвижимости» нужно выбрать параметр «Могу предоставить жилье бесплатно». Такие объявления получают значок #яПомогаю.
Как найти бесплатное жилье
Чтобы найти бесплатное жилье, нужно зарегистрироваться или зайти на «Авито» и перейти в раздел «Недвижимость» → «Квартиры», «Комнаты» или «Дома, дачи, коттеджи» → «Снять» → «На длительный срок». Затем нужно отметить фильтр «Бесплатное временное проживание». Чтобы увидеть доступные предложения о помощи по всей России, необходимо установить параметр «Все регионы». Далее необходимо выбрать один из вариантов размещения и написать арендодателю в чате.
Важно, чтобы номер телефона на платформе соответствовал указанному в заявлении на выплату пострадавшим на «Госуслугах».
«Когда стало известно о событиях в Курской области, команда „Авито“ сразу включилась в разработку мер поддержки для пострадавших. С Минцифры мы всегда находимся в тесной взаимосвязи по рабочим вопросам, и идеи по разработке мер поддержки обсуждали тоже вместе. Суть нашей платформы — соединять людей. В данном случае тех, кто хочет помочь пострадавшим, и тех, кому эта помощь необходима», — прокомментировали последние изменения в компании.
Также там подчеркнули, что продолжат искать возможности для оказания помощи тем, кому она необходима. По словам представителей «Авито», аудитория платформы — самая замотивированная на оказание взаимопомощи и легкая на подъем. Ей нужно лишь предложить простые и понятные алгоритмы помощи.