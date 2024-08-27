Каждый третий россиянин сталкивается с фейками в интернете еженедельно

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Статистикой поделился глава АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.
Как сообщает 56orb.ru, согласно комментарию Владимира Табка, 46% опрошенных граждан знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% осведомлены, но их знания достаточно поверхностны. Аудитория обычно слишком переоценивает собственное критическое мышление и способность распознавать правдивую информацию. При этом 45% респондентов придерживаются мнения, что действующих сейчас мер противодействия дезинформации не хватает. Основной запрос — на привлечение к ответственности распространяющих фейки граждан и блокировку источников. Но на самом деле такие запросы достаточно сложно удовлетворить.
На данный момент в Рунете стало меньше копий фейков, однако их уникальное количество, как и ранее, держится на сопоставимом уровне. Владимир Табак обращает внимание, что до 6 августа этого года число фейков по теме СВО шло на спад. В июле число просмотров упало до 35%, а на фоне августовских событий в Курской области начало вновь быстро расти и достигло 81%. По прогнозам, к концу года в интернете появится около восьми миллионов фейков.
Чтобы эффективно противодействовать распространению дезинформации, требуется подключать не только специалистов, но и обычную интернет-аудиторию, о чем говорит директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина. Помимо этого, важно осведомлять интернет-пользователей о правилах информационной гигиены.
В современной действительности крайне остро стоит вопрос о необходимости формирования законодательной базы для успешной борьбы с фейками. Пока в законодательстве РФ не прописано определение дипфейка, однако существует точное определение фейковой новости, подчеркивает заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
В настоящее время фейки выступают весомым оружием в информационной борьбе. Большинство недостоверных новостей живут совсем недолго. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что появление подобных маложивущих фейков нужно для того, чтобы «затапливать» информационное пространство противника за счет огромного потока подобных лженовостей.