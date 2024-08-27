Каждый третий россиянин сталкивается с фейками в интернете еженедельно

На данный момент в Рунете стало меньше копий фейков, однако их уникальное количество, как и ранее, держится на сопоставимом уровне. Владимир Табак обращает внимание, что до 6 августа этого года число фейков по теме СВО шло на спад. В июле число просмотров упало до 35%, а на фоне августовских событий в Курской области начало вновь быстро расти и достигло 81%. По прогнозам, к концу года в интернете появится около восьми миллионов фейков.