mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:08

Published Сегодня, 19:08

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Каждый третий россиянин сталкивается с фейками в интернете еженедельно

Каждый третий россиянин сталкивается с фейками в интернете еженедельно

27 августа 2024, 19:08
Фото: Изображение Midjourney
На данный момент 64% россиян наблюдают в интернете ложную информацию как минимум раз в неделю. При этом доля интернет-пользователй, знающих о фактчекинге, растет.

Статистикой поделился глава АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак на пресс-конференции «Противодействие фейкам в 2024 году» в ТАСС.

Как сообщает 56orb.ru, согласно комментарию Владимира Табка, 46% опрошенных граждан знают или что-то слышали о фактчекинге. 18% осведомлены, но их знания достаточно поверхностны. Аудитория обычно слишком переоценивает собственное критическое мышление и способность распознавать правдивую информацию. При этом 45% респондентов придерживаются мнения, что действующих сейчас мер противодействия дезинформации не хватает. Основной запрос — на привлечение к ответственности распространяющих фейки граждан и блокировку источников. Но на самом деле такие запросы достаточно сложно удовлетворить.

На данный момент в Рунете стало меньше копий фейков, однако их уникальное количество, как и ранее, держится на сопоставимом уровне. Владимир Табак обращает внимание, что до 6 августа этого года число фейков по теме СВО шло на спад. В июле число просмотров упало до 35%, а на фоне августовских событий в Курской области начало вновь быстро расти и достигло 81%. По прогнозам, к концу года в интернете появится около восьми миллионов фейков.

Чтобы эффективно противодействовать распространению дезинформации, требуется подключать не только специалистов, но и обычную интернет-аудиторию, о чем говорит директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Екатерина Ларина. Помимо этого, важно осведомлять интернет-пользователей о правилах информационной гигиены.

В современной действительности крайне остро стоит вопрос о необходимости формирования законодательной базы для успешной борьбы с фейками. Пока в законодательстве РФ не прописано определение дипфейка, однако существует точное определение фейковой новости, подчеркивает заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.

В настоящее время фейки выступают весомым оружием в информационной борьбе. Большинство недостоверных новостей живут совсем недолго. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что появление подобных маложивущих фейков нужно для того, чтобы «затапливать» информационное пространство противника за счет огромного потока подобных лженовостей.

Подпишитесь
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
Сегодня, 07:35
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Уфе
Сегодня, 18:06
В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника
Сегодня, 17:04
Сакральный сквер подарят Уфе
Сегодня, 16:36
Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму
Сегодня, 15:51
В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»
Сегодня, 08:44