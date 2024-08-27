IT-эксперт разъяснил, как не попасться мошенникам в Telegram после ареста Дурова

Собеседник издания также рассказал, что поводом для выманивания данных стал их перенос «на безопасный ресурс». Мошенники в таком случае представляются службой поддержки мессенджера. Кусков подчеркнул, что на такие вещи не нужно обращать внимания. Службы поддержки, которая звонит, у Telegram нет, поэтому нужно просто повесить трубку.