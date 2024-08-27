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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

IT-эксперт разъяснил, как не попасться мошенникам в Telegram после ареста Дурова

27 августа 2024, 12:16
Специалист напомнил, что у Telegram нет никакой службы поддержки, которая звонит пользователям. В подобных случаях он порекомендовал просто вешать трубку и не разговаривать с мошенниками.

Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDailув беседе с «Ридусом» прокомментировал бум мошенничества в Telegram, который начался после ареста создателя приложения Павла Дурова. Эксперт отметил, что целью мошенников является в первую очередь аккаунт, так как никаких финансовых операций через Telegram проводить нельзя.

Собеседник издания также рассказал, что поводом для выманивания данных стал их перенос «на безопасный ресурс». Мошенники в таком случае представляются службой поддержки мессенджера. Кусков подчеркнул, что на такие вещи не нужно обращать внимания. Службы поддержки, которая звонит, у Telegram нет, поэтому нужно просто повесить трубку.

С предупреждением о мошенниках выступило Роскачество. В ведомстве рассказали, что злоумышленники после ареста Павла Дурова начали предлагать пользователям перенос данных в безопасное место. Для этого нужно всего лишь заполнить данные для входа в аккаунт, перейдя по присланной злоумышленниками ссылке.

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