IT-эксперт разъяснил, как не попасться мошенникам в Telegram после ареста Дурова

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Денис Кусков, гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDailув беседе с «Ридусом» прокомментировал бум мошенничества в Telegram, который начался после ареста создателя приложения Павла Дурова. Эксперт отметил, что целью мошенников является в первую очередь аккаунт, так как никаких финансовых операций через Telegram проводить нельзя.
Собеседник издания также рассказал, что поводом для выманивания данных стал их перенос «на безопасный ресурс». Мошенники в таком случае представляются службой поддержки мессенджера. Кусков подчеркнул, что на такие вещи не нужно обращать внимания. Службы поддержки, которая звонит, у Telegram нет, поэтому нужно просто повесить трубку.
С предупреждением о мошенниках выступило Роскачество. В ведомстве рассказали, что злоумышленники после ареста Павла Дурова начали предлагать пользователям перенос данных в безопасное место. Для этого нужно всего лишь заполнить данные для входа в аккаунт, перейдя по присланной злоумышленниками ссылке.