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Published Сегодня, 10:20

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Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка

Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка

27 августа 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка
В мире садоводов и огородников существует множество способов улучшить состояние почвы и повысить урожайность. Одним из таких методов является применение доломитовой муки. Узнайте секреты применения этого удобрения от дачницы и блогера канала «Идеальный огород».

Доломитовая мука — это природное удобрение, которое не только снижает кислотность почвы, но и насыщает её полезными элементами, такими как магний и фосфор. Эти элементы необходимы для здорового роста растений и повышения их урожайности.

— Для снижения кислотности почвы всегда применяю доломитовую муку. Препарат экологичен, доступен и эффективен. Мука — полностью натуральный продукт, полученный в результате измельчения доломита (известняка), — делится своим опытом дачница и блогер канала «Идеальный огород».

Как определить кислотность почвы?

Прежде чем приступить к применению доломитовой муки, важно определить кислотность почвы на вашем участке. Для этого можно использовать специальные тесты или провести простой эксперимент:

  1. Возьмите немного почвы и налейте на нее 1 столовую ложку уксуса. Если грунт нейтральный, на поверхности проступит пена. При высокой кислотности уксус впитается внутрь.
  2. Налейте в стакан виноградный сок и добавьте туда немного почвы. Если появляются пузыри — грунт слабокислый или нейтральный. При высокой кислотности никакой реакции не будет.

Когда и как вносить доломитовую муку?

Доломитовую муку можно вносить как осенью, так и весной. Осенью удобрение вносится после уборки урожая, что позволяет земле отдохнуть и насытиться минералами за зиму. В теплицах же предпочтительнее вносить доломитовую муку весной, чтобы почва быстрее прогрелась и создалась необходимая влажность для разложения удобрения.

Как определить кислотность почвы?Как определить кислотность почвы?
Как определить кислотность почвы?
Фото: Изображение Midjourney
— Всегда доломитку вношу осенью сразу после уборки урожая. Это позволяет земле отдохнуть за зиму и насытиться минералами. Вот в теплицу предпочитаю вносить весной, — уточняет блогер.

Практические советы по применению

Для достижения максимального эффекта, важно правильно вносить доломитовую муку на разных участках сада и огорода.

  1. Огород: рассыпаем порошок тонким слоем, равняем граблями, заглубляя на 5-10 см вглубь и перекапываем. Весной повторяем процедуру. Если не удалось внести осенью, можно рассыпать муку по снегу зимой.
  2. Сад: подкармливаем в приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников осенью после сбора урожая. Вишни, абрикосы, сливы подкармливаем ежегодно, а семечковые деревья — раз в три года.
  3. Теплицы: вносим на 1 м² 100 г доломитовой муки, просто рассыпая по поверхности. Это удерживает влагу и подходит для подкормки томатов, огурцов и цветочных культур.

Ограничения и важные моменты

Не все растения любят доломитовую муку. Например, сельдерей, щавель, клюква и крыжовник не переносят это удобрение. Поэтому важно следить за этими культурами и не вносить в соответствующие сегменты почвы доломитовую муку.

— Известняковая мука — ценное для меня удобрение. Так как грунт на участке преимущественно кислый, то она повышает урожайность всех культур, растущих в саду и на огороде, — заключает блогер.
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