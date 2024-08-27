Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка

Доломитовую муку можно вносить как осенью, так и весной. Осенью удобрение вносится после уборки урожая, что позволяет земле отдохнуть и насытиться минералами за зиму. В теплицах же предпочтительнее вносить доломитовую муку весной, чтобы почва быстрее прогрелась и создалась необходимая влажность для разложения удобрения.