Доломитовая мука: секреты применения для здорового и плодородного участка

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Доломитовая мука — это природное удобрение, которое не только снижает кислотность почвы, но и насыщает её полезными элементами, такими как магний и фосфор. Эти элементы необходимы для здорового роста растений и повышения их урожайности.
— Для снижения кислотности почвы всегда применяю доломитовую муку. Препарат экологичен, доступен и эффективен. Мука — полностью натуральный продукт, полученный в результате измельчения доломита (известняка), — делится своим опытом дачница и блогер канала «Идеальный огород».
Прежде чем приступить к применению доломитовой муки, важно определить кислотность почвы на вашем участке. Для этого можно использовать специальные тесты или провести простой эксперимент:
Доломитовую муку можно вносить как осенью, так и весной. Осенью удобрение вносится после уборки урожая, что позволяет земле отдохнуть и насытиться минералами за зиму. В теплицах же предпочтительнее вносить доломитовую муку весной, чтобы почва быстрее прогрелась и создалась необходимая влажность для разложения удобрения.
— Всегда доломитку вношу осенью сразу после уборки урожая. Это позволяет земле отдохнуть за зиму и насытиться минералами. Вот в теплицу предпочитаю вносить весной, — уточняет блогер.
Для достижения максимального эффекта, важно правильно вносить доломитовую муку на разных участках сада и огорода.
Не все растения любят доломитовую муку. Например, сельдерей, щавель, клюква и крыжовник не переносят это удобрение. Поэтому важно следить за этими культурами и не вносить в соответствующие сегменты почвы доломитовую муку.
— Известняковая мука — ценное для меня удобрение. Так как грунт на участке преимущественно кислый, то она повышает урожайность всех культур, растущих в саду и на огороде, — заключает блогер.
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