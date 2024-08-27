Для скорой в Уфе потребовалась ещё одна скорая

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
Судя по кадрам, произошёл инцидент в районе ТЦ «Иремель». На записях очевидцев запечатлена карета скорой помощи, перевёрнутая на бок. Вдоль улицы стоят машины оперативных служб, в том числе скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками.
Читатель Mkset поделился, что неподалёку от скорой на том же перекрёстке стоит Renault Duster с сильно помятым бампером. Официальные ведомства на момент публикации произошедшее никак не комментировали.
UPD: Госавтоинспекция региона сообщает о четверых пострадавших в автоаварии. Среди них — 31-летняя женщина, управлявшая «Дастером» и её пятилетняя дочь. Травмы получили также ехавшие в скорой — 75-летняя пациентка и 22-летний фельдшер. По уточнённым данным, инцидент случился в десятом часу вечера.