Для скорой в Уфе потребовалась ещё одна скорая

UPD: Госавтоинспекция региона сообщает о четверых пострадавших в автоаварии. Среди них — 31-летняя женщина, управлявшая «Дастером» и её пятилетняя дочь. Травмы получили также ехавшие в скорой — 75-летняя пациентка и 22-летний фельдшер. По уточнённым данным, инцидент случился в десятом часу вечера.