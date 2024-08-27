mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

Для скорой в Уфе потребовалась ещё одна скорая

Для скорой в Уфе потребовалась ещё одна скорая

27 августа 2024, 17:34
Фото: соцсети
ДТП с машиной медиков произошло в Уфе вечером вторника, 27 августа, сообщают очевидцы.

Судя по кадрам, произошёл инцидент в районе ТЦ «Иремель». На записях очевидцев запечатлена карета скорой помощи, перевёрнутая на бок. Вдоль улицы стоят машины оперативных служб, в том числе скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками.

Видео: соцсети

Читатель Mkset поделился, что неподалёку от скорой на том же перекрёстке стоит Renault Duster с сильно помятым бампером. Официальные ведомства на момент публикации произошедшее никак не комментировали.

UPD: Госавтоинспекция региона сообщает о четверых пострадавших в автоаварии. Среди них — 31-летняя женщина, управлявшая «Дастером» и её пятилетняя дочь. Травмы получили также ехавшие в скорой — 75-летняя пациентка и 22-летний фельдшер. По уточнённым данным, инцидент случился в десятом часу вечера.

Фото: mkset.ru

Как сообщал Mkset, ранее в Уфе произошло массовое ДТП на улице Гвардейской.

Тройное ДТП в Уфе превратило машины в груду металла
Узнать подробнее
Читайте также:
Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в БашкирииЮная девушка погибла в БашкирииПодросток на иномарке задавил женщину в Уфе
#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пострадавшие
Подпишитесь
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
Сегодня, 07:35
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Уфе
Сегодня, 18:06
В Уфе мужчина заживо сжёг собутыльника
Сегодня, 17:04
Сакральный сквер подарят Уфе
Сегодня, 16:36
Уфимского автодилера оштрафовали на дьявольскую сумму
Сегодня, 15:51
В Уфе пройдет большая бизнес-конференция ​«CRM И ПРОДАЖИ​»
Сегодня, 08:44