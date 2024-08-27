Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Уфе

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Напомним, ДТП с участием «Рено Дастера» и кареты скорой помощи произошло в Уфе в понедельник, 27 июня. Машины столкнулись на перекрёстке Бакалинской — Менделеева.
В результате аварии пострадали пожилая пациентка, ехавшая в машине медиков, а также молодой фельдшер — 22-летний юноша. Кроме того, травмировались 31-летняя женщина, сидевшая за рулём Renault Duster и пятилетняя девочка — дочь пострадавшей автоледи.
Кто именно допустил столкновение — не уточняется. Известно, что медицинская «ГАЗель» ехала «на красный» с включёнными маячками, однако в ГАИ не упомянули, работала ли у кареты скорой сирена.