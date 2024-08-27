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Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день

Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день

27 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
Не прошло и суток с момента объявления Минтрансом Башкирии о возобновлении субсидируемых рейсов в Чечню, как на сайте перевозчика практически не осталось вариантов увидеть Чечню дешево.

С 5 сентября 2024 года авиакомпания Red Wings вновь открывает рейсы по маршруту Уфа — Грозный. Время вылета из Уфы назначено на 13:50 по четвергам. Не успели новости о возобновлении полетов разлететься по регионам, как билеты начали стремительно раскупать.

Цены на билеты варьируются от 3249 рублей до 8055 рублей в зависимости от даты полета. Для тех, кто хочет сэкономить, наиболее выгодные предложения доступны на 12 и 19 декабря — всего по 3249 рублей за билет в одну сторону. Более ранние вылеты обойдутся немного дороже: например, ближайшая дата — 5 сентября — стоит 8055 рублей. Стоимость полета в остальные даты примерно 5249 рублей. Заметим, что на большинстве рейсов остались считанные свободные кресла — от трех до пяти — при вместимости салона в сотню пассажиров.

Кроме того, стоит учесть дополнительные расходы: выбор места в салоне также является платным и варьируется от 299 рублей за задние сиденья до 1500 рублей за места первого ряда.

Грозный уже давно стал одним из ключевых туристических центров Северного Кавказа. Здесь можно посетить величественную мечеть «Сердце Чечни», которая является самой большой в России, а также Мемориальный комплекс Славы имени А. Кадырова и Национальный музей Чеченской Республики.

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