Билеты из Уфы в Грозный расхватали за один день

Цены на билеты варьируются от 3249 рублей до 8055 рублей в зависимости от даты полета. Для тех, кто хочет сэкономить, наиболее выгодные предложения доступны на 12 и 19 декабря — всего по 3249 рублей за билет в одну сторону. Более ранние вылеты обойдутся немного дороже: например, ближайшая дата — 5 сентября — стоит 8055 рублей. Стоимость полета в остальные даты примерно 5249 рублей. Заметим, что на большинстве рейсов остались считанные свободные кресла — от трех до пяти — при вместимости салона в сотню пассажиров.