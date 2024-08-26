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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Жара возвращается в Башкирию

Жара возвращается в Башкирию

26 августа 2024, 08:09
Фото: 1MI
Пиком бабьего лета станет один день в середине рабочей недели, гласит прогноз синоптиков.

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе на ближайшие дни начинает радовать, следует из данных Башгидромета в понедельник, 26 августа. Так, со вторника, 27 августа, в Башкирии кончатся дожди, а также стихнет ветер. Ночью температура воздуха в Уфе и Башкирии будет колебаться в пределах +7С°… +12С°, а днем прогреется до +19С°… +24С°. Ночью и утром не исключают туман на дорогах: водителям стоит проявить максимальную осмотрительность в поездках.

В долгосрочном прогнозе погоды в Башкирии и Уфе еще более позитивные данные. Так, сухая погода и тепло продержатся почти всю рабочую неделю. Без зонтов в Уфе и Башкирии можно гулять вплоть до вечера пятницы, 30 августа. Пиком бабьего лета в Башкирии станет среда, 28 августа. В этот день воздух в регионе может прогреться днем до +25С°. Так что купальный сезон в Башкортостане можно снова возобновить. Есть в этом прогнозе и позитив для сферы сельского хозяйства, которую летом 2024 года измучили дожди.

Бабье лето в Башкирии или ранняя пасмурная осень — смотрим прогноз погоды
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Напомним, ранее Mkset сообщал, стоит ли ждать в Башкирии бабьего лета.

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