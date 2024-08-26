Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293

На фоне данных из столицы страны ситуация выглядит еще более контрастно: в Москве средняя заработная плата врачей достигает впечатляющих 212 633 рублей — это почти в два раза больше, чем в Башкортостане. Соотношение к среднемесячной зарплате там равно 194,4%.