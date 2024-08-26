mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293

Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293

26 августа 2024, 04:52
Фото: 1MI
Росстат приводит данные о доходах работников сферы медицины в первом полугодии 2024 года.

В условиях современных экономических реалий вопросы о размере заработной платы медиков становятся все более актуальными. По данным Ростата за январь–июнь 2024 года, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в Башкирии составила 95 148 рублей. Это значительно ниже общероссийского показателя, который равен 121 322 рублям.

При этом в Башкирии зарплата врачей, работающих в федеральных учреждениях, выше, чем в региональных. Так, средняя зарплата врачей в федеральных учреждениях составляет 113 293 рубля, а в региональных — 93 771 рубль.

Что же стоит за этими цифрами? Важно отметить, что работники здравоохранения в регионе получают лишь 191,4% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников, которая составляет всего 63 856 рублей.

— Этот показатель свидетельствует о том, что несмотря на низкий уровень зарплат для медиков по сравнению с другими регионами России, их труд оценивается выше среднего по рынку труда, — считают эксперты.

Для сравнения можно рассмотреть ситуацию в соседних регионах. Например, Республика Татарстан демонстрирует более высокие показатели — средняя зарплата медработников здесь составляет 111 252 рубля. Несмотря на это, соотношение к среднемесячной зарплате составляет также около 194,9%, что указывает на схожую тенденцию по оценке труда медицинских работников.

На фоне данных из столицы страны ситуация выглядит еще более контрастно: в Москве средняя заработная плата врачей достигает впечатляющих 212 633 рублей — это почти в два раза больше, чем в Башкортостане. Соотношение к среднемесячной зарплате там равно 194,4%.

Таким образом, анализируя ситуацию с оплатой труда медиков по регионам России, можно заметить очевидные диспропорции.

Читайте также:
В Уфе предлагают зарплату ₽315 000Как лечиться дешево?Уфимские врачи совершили чудо
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Зарплата#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Росстат#Эксперты#Регионы России#Рост зарплаты#Федеральные учреждения#Начисленная заработная плата#Сравнение
Подпишитесь
«Лежаки приходится выпрашивать на коленях»: отзывы туристов про Соленые озера
Вчера, 08:47
Уфимский самолет почти разбился в Сочи
Вчера, 19:26
«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком
Вчера, 18:57
Лето всё: дожди и холод возвращаются в Башкирию
Вчера, 19:07
В Уфе предлагают зарплату ₽315 000
Вчера, 18:30
Лафа закончилась: никто не повезет жителей Башкирии на любимый курорт
Вчера, 18:09