Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В условиях современных экономических реалий вопросы о размере заработной платы медиков становятся все более актуальными. По данным Ростата за январь–июнь 2024 года, средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим образованием в Башкирии составила 95 148 рублей. Это значительно ниже общероссийского показателя, который равен 121 322 рублям.
При этом в Башкирии зарплата врачей, работающих в федеральных учреждениях, выше, чем в региональных. Так, средняя зарплата врачей в федеральных учреждениях составляет 113 293 рубля, а в региональных — 93 771 рубль.
Что же стоит за этими цифрами? Важно отметить, что работники здравоохранения в регионе получают лишь 191,4% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников, которая составляет всего 63 856 рублей.
— Этот показатель свидетельствует о том, что несмотря на низкий уровень зарплат для медиков по сравнению с другими регионами России, их труд оценивается выше среднего по рынку труда, — считают эксперты.
Для сравнения можно рассмотреть ситуацию в соседних регионах. Например, Республика Татарстан демонстрирует более высокие показатели — средняя зарплата медработников здесь составляет 111 252 рубля. Несмотря на это, соотношение к среднемесячной зарплате составляет также около 194,9%, что указывает на схожую тенденцию по оценке труда медицинских работников.
На фоне данных из столицы страны ситуация выглядит еще более контрастно: в Москве средняя заработная плата врачей достигает впечатляющих 212 633 рублей — это почти в два раза больше, чем в Башкортостане. Соотношение к среднемесячной зарплате там равно 194,4%.
Таким образом, анализируя ситуацию с оплатой труда медиков по регионам России, можно заметить очевидные диспропорции.