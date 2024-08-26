Вандалы уродуют Башкирию

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Некоторые из жителей республики еще не научились жить в культурном городском пространстве и, несмотря на желания властей сделать город или поселок комфортнее и интереснее, продолжают разламывать и уродовать недавно установленные малые архитектурные формы и спортивные тренажеры.
Так, в Янауле неизвестные нарвали на клумбе цветы, устроили попойку на ул. Октябрьской и оставили букеты увядать на столе вместе с бутылками из-под алкоголя. Кроме того, сломали деревянные кресла в сквере.
В Стерлитамаке неизвестные ночью целенаправленно разломали спортивную площадку. Они выломали тренажер ходьбы на лыжах, сделали дыру в детском батуте и оторвали качели-лежанку. Интересно, что местные жители в сети предлагают самостоятельно ловить хулиганов и наказывать.
— Уже сил нет терпеть, что происходит. Эти люди совсем страх потеряли. Разломали новую спортивную площадку. Причем видно же, что сделали они это не случайно, а во прям целенаправленно ломали. Предлагаю собираться вечером в патрули и наказывать таких уродов, если поймаем, — написал в соцсетях Артур, житель Стерлитамака.