В Ишимбае открыли обновленную центральную площадь города

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Площадь Первооткрывателей башкирской нефти — один из юбилейных объектов, посвященных 90-летию добычи первой нефти в республике. Напомним, именно на территории Ишимбая началась промышленная добыча «черного золота» в республике.
Обновление площади велось с 2022 года. В результате реконструкции здесь модернизировали инженерные сети, заменили асфальт и тротуарную плитку, часть поверхностей выложили резиновым покрытием и отделали террасной доской. Также был установлен амфитеатр для массовых мероприятий, обустроена зона отдыха и большая современная детская площадка, высажены кустарники и деревья, оборудованы газоны. Площадь полностью доступна для людей с ограниченными возможностями.
Торжественная церемония открытия обновленной площади стала настоящим праздником для горожан, собравшихся оценить центральную городскую площадь.
— Мы долго ждали этого момента. Теперь нашу любимую площадь просто не узнать! Можно и прогуляться в тени деревьев, и комфортно посидеть на скамейках, и для детей есть своя площадка. Давно нуждался в реконструкции и сам монумент, — поделились впечатлениями ветераны нефтяной отрасли и жители Ишимбая.
В церемонии открытия обновленной площади принял участие глава РБ Радий Хабиров, по словам которого эта площадь занимает особое место в судьбе каждого жителя Ишимбая:
— Это дань уважения нашим предшественникам, которые в сложнейших условиях обеспечили индустриальное развитие республики и всего Советского Союза. Это то место, где мы играли, когда были совсем юными, где назначали встречи, где всегда проводили главные городские мероприятия. И я с огромным уважением и любовью хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов за труд, за то, что они создали те богатства, которыми мы располагаем, и передали трудовую эстафету нашему поколению. И вот то, что мы здесь видим — это благодаря нашей родной, нашей башкирской нефтяной компании. «Башнефть» нас не бросает, она всегда с нами! — отметил Глава РБ Радий Хабиров.
Заметим, что восстановительные работы и благоустройство площади были выполнены в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.
— Ишимбай — это место, где началось развитие нефтяной промышленности в республике, поэтому вдвойне радостно открывать обновленную площадь первооткрывателей башкирской нефти. Концепцию мы разработали с учетом пожеланий горожан. Мы остаемся ключевой опорой Башкортостана, работаем в составе крупнейшей нефтяной компании страны — «Роснефти» — на благо республики и всей России. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем города! — подчеркнул генеральный директор «Башнефти» Владимир Чернов.
Добавим, что за последние пять лет в Ишимбайском районе республики при поддержке башкирских нефтяников реализован ряд значимых социальных проектов, в том числе реконструкция участковой больницы (с. Петровское), ремонт детской поликлиники и средней школы №3. Также башкирские нефтяники помогают ремонтировать водопроводные сети в селах района, высаживают саженцы, благоустраивают родники.