В Ишимбае открыли обновленную центральную площадь города

— Мы долго ждали этого момента. Теперь нашу любимую площадь просто не узнать! Можно и прогуляться в тени деревьев, и комфортно посидеть на скамейках, и для детей есть своя площадка. Давно нуждался в реконструкции и сам монумент, — поделились впечатлениями ветераны нефтяной отрасли и жители Ишимбая.