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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Башкирии врачи пахали бесплатно

В Башкирии врачи пахали бесплатно

26 августа 2024, 13:48
Фото: Изображение Midjourney
Медработники недополучили порядка ₽5 млн, сообщили в прокуратуре региона.

В Белорецке 183 фельдшерам скорой помощи более шести месяцев удерживали выплаты за сверхурочные. Надзорные органы обратили внимание на ситуации после коллективного обращения врачей к журналистам.

Как установили правоохранители, с августа 2023 по февраль 2024 года работникам платили зарплаты без учёта переработок. Руководство больницы, судя по всему, разрешать ситуацию совсем не торопилось. Прокуратура внесла представление в адрес главврача и заставила медучреждение выплатить всю сумму сотрудникам — речь идёт о более ₽5 млн.

Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293
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Ранее в Росстате заявили, что зарплата медработников в регионе составила более ₽113 тысяч.

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