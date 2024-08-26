В Башкирии врачи пахали бесплатно

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белорецке 183 фельдшерам скорой помощи более шести месяцев удерживали выплаты за сверхурочные. Надзорные органы обратили внимание на ситуации после коллективного обращения врачей к журналистам.
Как установили правоохранители, с августа 2023 по февраль 2024 года работникам платили зарплаты без учёта переработок. Руководство больницы, судя по всему, разрешать ситуацию совсем не торопилось. Прокуратура внесла представление в адрес главврача и заставила медучреждение выплатить всю сумму сотрудникам — речь идёт о более ₽5 млн.