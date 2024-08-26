В Башкирии снизили налоги до 1%

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан приняли ряд законов, которые вводят благоприятные условия налогообложения для новых бизнес-структур в Агидели. Специальный режим будет действовать на протяжении трех лет и направлен на поддержку предпринимательства в городе.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что нововведения касаются только вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования, созданных не ранее 1 января 2024 года. Это означает, что новые компании в обрабатывающей промышленности, аграрном секторе, строительстве и гостиничном бизнесе смогут воспользоваться освобождением от уплаты налога на имущество. Также преференции распространяются на предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением товаров.
Кроме того, индивидуальные предприниматели и новые организации, работающие в социально значимых сферах — таких как торговля, общественное питание, образование и здравоохранение — получат возможность применять пониженные ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка для них снижается с 6% до 1% для доходов и с 15% до 5% для доходов с учетом расходов.
— Преференции позволят привлечь в Агидель новых инвесторов. Это будет способствовать развитию города, созданию новых рабочих мест и пополнению бюджета, — комментирует Константин Толкачев.
При этом спикер парламента также отметил, что льготы будут предоставлены только новым бизнес-субъектам — это поможет избежать негативного влияния на текущую налоговую базу города.
Принятые законы о внесении изменений в законодательство по налогу на имущество организаций вступают в силу с 1 января 2024 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года.