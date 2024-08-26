В Башкирии снизили налоги до 1%

Кроме того, индивидуальные предприниматели и новые организации, работающие в социально значимых сферах — таких как торговля, общественное питание, образование и здравоохранение — получат возможность применять пониженные ставки налога при использовании упрощенной системы налогообложения. Налоговая ставка для них снижается с 6% до 1% для доходов и с 15% до 5% для доходов с учетом расходов.