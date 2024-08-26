Уфимец пять лет сжигал машины врагов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Всё началось в апреле 2018 года, когда уфимец решил взять ситуацию в свои руки. Его неприязненные чувства к нескольким бывшим коллегам и даже сотрудникам правоохранительных органов привели к тому, что мужчина стал настоящим «поджигателем». Не обошлось без жертв: его действиями были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре, а общий ущерб составил более 8 миллионов рублей.
Согласно версии следствия, наш герой не просто выбирал жертвы наугад. Он тщательно выслеживал местонахождение транспортных средств своих врагов, используя легковоспламеняющуюся жидкость для того, чтобы осуществить свои «планы». В числе пострадавших оказались не только гражданские лица, но и представители системы — преподаватель университета и врач из больницы. Кажется, личные обиды стали для него поводом для настоящего автоподжогового марафона.
Несмотря на собранные доказательства и обвинительное заключение, сам обвиняемый свою вину не признает. Для него, его дело теперь будет рассмотрено в Кировском районном суде Уфы.