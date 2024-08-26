Уфимец пять лет сжигал машины врагов

Всё началось в апреле 2018 года, когда уфимец решил взять ситуацию в свои руки. Его неприязненные чувства к нескольким бывшим коллегам и даже сотрудникам правоохранительных органов привели к тому, что мужчина стал настоящим «поджигателем». Не обошлось без жертв: его действиями были уничтожены пять автомобилей и повреждены еще четыре, а общий ущерб составил более 8 миллионов рублей.