Уфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн

Речь идёт о транспортных средствах марки «Горожанин». Всего в 2024 году властями региона планировалось закупить 40 моделей этой линейки. Ранее в столицу Башкортостана к её юбилею привезли десять из них. Как только все сорок штук прибудут в город, четверть отдадут Стерлитамаку. Комментируя своё поручение, Хабиров указал на «очень изношенный» транспортный парк города.