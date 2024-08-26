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Уфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн

Уфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн

26 августа 2024, 15:29
Фото: 1MI
Власти Башкирии решили обделить столицу региона из-за неудовлетворительного положения второго по величине в нём города.

Стерлитамаку передадут 10 троллейбусов из 40, которые предназначались Уфе. Об этом в ходе совещания с подчинёнными заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Речь идёт о транспортных средствах марки «Горожанин». Всего в 2024 году властями региона планировалось закупить 40 моделей этой линейки. Ранее в столицу Башкортостана к её юбилею привезли десять из них. Как только все сорок штук прибудут в город, четверть отдадут Стерлитамаку. Комментируя своё поручение, Хабиров указал на «очень изношенный» транспортный парк города.

Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
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Как сообщал Mkset, 10 троллейбусов этой марки обошлись бюджету Уфы в ₽341 млн. Будут ли по-прежнему брать деньги на остальные партии из городской казны или средств региона — Хабиров не уточнил.

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