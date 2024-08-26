Уфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Стерлитамаку передадут 10 троллейбусов из 40, которые предназначались Уфе. Об этом в ходе совещания с подчинёнными заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Речь идёт о транспортных средствах марки «Горожанин». Всего в 2024 году властями региона планировалось закупить 40 моделей этой линейки. Ранее в столицу Башкортостана к её юбилею привезли десять из них. Как только все сорок штук прибудут в город, четверть отдадут Стерлитамаку. Комментируя своё поручение, Хабиров указал на «очень изношенный» транспортный парк города.
Как сообщал Mkset, 10 троллейбусов этой марки обошлись бюджету Уфы в ₽341 млн. Будут ли по-прежнему брать деньги на остальные партии из городской казны или средств региона — Хабиров не уточнил.