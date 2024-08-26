Таинственная засуха настигла Уфу

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:35
В понедельник, 26 августа 2024 года, в 04:30, в микрорайоне Затон произошло резкое увеличение расхода холодной воды, что привело к снижению давления в системе водоснабжения. В результате этого проблемы с подачей воды коснулись также микрорайонов Сосны и Сафроновский, а также поселка 8 Марта. Как сообщает ГУП «Уфаводоканал», была сразу организована работа по поиску аварийного участка для локализации утечки и восстановительных работ.
Жители жалуются на отсутствие информации о сроках ремонта и точном местоположении утечки, а некоторые даже выражают недовольство по поводу недостаточного количества машин для подвоза воды.
— Вот интересно, конечно, везде пишут о пониженном давлении. Нас просто поставили перед фактом: ВОДЫ НЕТ НИКАКОЙ С УТРА В ЗАТОНЕ, — делится своими переживаниями один из местных жителей.
Тем временем другие пользователи сообщают о проблемах с напором воды. Жители ЖК «Сосны» отмечают, что вода есть, но она поступает с низким давлением. К тому же важно понимать разницу между технической и питьевой водой.
— Вода техническая — это только помыться ведь? А питьевой уже и нет, всё разобрали, — комментируют в соцсетях.
На данный момент организованы несколько точек для подвоза технической воды, которые начнут работать с 13:00:
— Асхата Мирзагитова, 10
— Пересечение пер. Надежды и Алексеевского шоссе
— Тальковая, 36
— Артезианская, 24
— Афзала Тагирова, 2а
— Природная, 20
— Дружбы Народов, 57/1
— Между Лётчиков, 9 и Союзной, 37
Однако многие жители считают эти меры недостаточными.
— В каждый двор надо по машине минимум, — говорят они об острых нуждах своих соседей.
Как стало известно к 10:55 того же дня место утечки было обнаружено. Представители ГУП «Уфаводоканал» находятся на месте происшествия и делают все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.