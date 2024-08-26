Таинственная засуха настигла Уфу

В понедельник, 26 августа 2024 года, в 04:30, в микрорайоне Затон произошло резкое увеличение расхода холодной воды, что привело к снижению давления в системе водоснабжения. В результате этого проблемы с подачей воды коснулись также микрорайонов Сосны и Сафроновский, а также поселка 8 Марта. Как сообщает ГУП «Уфаводоканал», была сразу организована работа по поиску аварийного участка для локализации утечки и восстановительных работ.