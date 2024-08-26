mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Таинственная засуха настигла Уфу

Таинственная засуха настигла Уфу

26 августа 2024, 06:17
Фото: 1MI
В городе началась настоящая водная паника — жители активно скупают воду в магазинах, а отключения затрагивают целые микрорайоны.

В понедельник, 26 августа 2024 года, в 04:30, в микрорайоне Затон произошло резкое увеличение расхода холодной воды, что привело к снижению давления в системе водоснабжения. В результате этого проблемы с подачей воды коснулись также микрорайонов Сосны и Сафроновский, а также поселка 8 Марта. Как сообщает ГУП «Уфаводоканал», была сразу организована работа по поиску аварийного участка для локализации утечки и восстановительных работ.

Жители жалуются на отсутствие информации о сроках ремонта и точном местоположении утечки, а некоторые даже выражают недовольство по поводу недостаточного количества машин для подвоза воды.

— Вот интересно, конечно, везде пишут о пониженном давлении. Нас просто поставили перед фактом: ВОДЫ НЕТ НИКАКОЙ С УТРА В ЗАТОНЕ, — делится своими переживаниями один из местных жителей.

Тем временем другие пользователи сообщают о проблемах с напором воды. Жители ЖК «Сосны» отмечают, что вода есть, но она поступает с низким давлением. К тому же важно понимать разницу между технической и питьевой водой.

— Вода техническая — это только помыться ведь? А питьевой уже и нет, всё разобрали, — комментируют в соцсетях.

На данный момент организованы несколько точек для подвоза технической воды, которые начнут работать с 13:00:

— Асхата Мирзагитова, 10

— Пересечение пер. Надежды и Алексеевского шоссе

— Тальковая, 36

— Артезианская, 24

— Афзала Тагирова, 2а

— Природная, 20

— Дружбы Народов, 57/1

— Между Лётчиков, 9 и Союзной, 37

Однако многие жители считают эти меры недостаточными.

— В каждый двор надо по машине минимум, — говорят они об острых нуждах своих соседей.

Как стало известно к 10:55 того же дня место утечки было обнаружено. Представители ГУП «Уфаводоканал» находятся на месте происшествия и делают все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения.

Читайте также:
Уфа готовится к коммунальному адуУфимец пять лет сжигал машины враговВместо отдыха гости турбазы тушили пожар в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Отключение воды#Водоснабжение#Питьевая вода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Водоканал#Белорецк#Туймазы#Вода#Инциденты#Ремонт водопровода#Бутилированная вода#Аварийное отключение
Подпишитесь
Уфимец пять лет сжигал машины врагов
Сегодня, 05:44
Видео. Житель Башкирии вез в иномарке 11 тысяч живых раков
Сегодня, 05:54
В Башкирии снизили налоги до 1%
Сегодня, 06:51
Врачам Башкирии насчитали зарплаты по ₽113 293
Сегодня, 04:52
Вандалы уродуют Башкирию
Сегодня, 05:08