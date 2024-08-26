Стал известен сюжет новой части игры «Герои меча и магии»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Как передает newkhakasiya.online, игра может выйти уже во втором квартале следующего года. Согласно трейлеру, разработчики вернулись к «мультяшной» стилистике, но с улучшенной графикой. То есть студия отказалась от попыток создать реалистичный визуальный стиль, который ранее не понравился фанатам.
Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот до событий всех предыдущих частей. Игроки смогут наслаждаться случайно генерируемыми сценариями и мультиплеерными сражениями. Встроенный редактор позволит создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будет шесть фракций: люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, последняя фракция пока остается в секрете.
Вопрос о том, появится ли игра официально в продаже в России, пока остается без ответа.