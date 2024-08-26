mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Стал известен сюжет новой части игры «Герои меча и магии»

Стал известен сюжет новой части игры «Герои меча и магии»

26 августа 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
Российская студия готовится выпустить новую серию знаменитой игры «Герои меча и магии» уже в следующем году. Новая часть будет приквелом к полюбившейся серии.

Как передает newkhakasiya.online, игра может выйти уже во втором квартале следующего года. Согласно трейлеру, разработчики вернулись к «мультяшной» стилистике, но с улучшенной графикой. То есть студия отказалась от попыток создать реалистичный визуальный стиль, который ранее не понравился фанатам.

Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот до событий всех предыдущих частей. Игроки смогут наслаждаться случайно генерируемыми сценариями и мультиплеерными сражениями. Встроенный редактор позволит создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будет шесть фракций: люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, последняя фракция пока остается в секрете.

Вопрос о том, появится ли игра официально в продаже в России, пока остается без ответа.

Подпишитесь
Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода
Сегодня, 10:50
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
Сегодня, 11:36
В Уфе задержан подозреваемый в зверском убийстве знакомой
Сегодня, 11:30
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
Сегодня, 08:46
Взрыв в Стерлитамаке — первая жертва ЧП
Сегодня, 09:09
Башкирский Пельш засветился в шоу «Первого канала»
Сегодня, 10:22