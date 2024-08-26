Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Наблюдения за 26 августа показали, что максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются на реке Уфе. В деревне Яман-Порт Нуримановского района уровень воды поднялся на 0,68 метра, что привело к текущему уровню в 3,02 метра. При этом критическая отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра. Ситуация не менее тревожная и в селе Красный Ключ того же района: здесь уровень воды увеличился на 0,63 метра и также достиг отметки 3,02 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.