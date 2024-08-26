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Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

26 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI
В связи с аномальными дождями в регионе, уровень воды в реках стремительно растет, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Наблюдения за 26 августа показали, что максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются на реке Уфе. В деревне Яман-Порт Нуримановского района уровень воды поднялся на 0,68 метра, что привело к текущему уровню в 3,02 метра. При этом критическая отметка выхода реки на пойму составляет 7,72 метра. Ситуация не менее тревожная и в селе Красный Ключ того же района: здесь уровень воды увеличился на 0,63 метра и также достиг отметки 3,02 метра при выходе реки на пойму в 6,37 метра.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Мониторинг водоемов республики продолжается. Специалисты внимательно следят за изменениями уровня воды.

— Ситуацию держим на контроле, — комментирует Госкомитет РБ по ЧС.
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